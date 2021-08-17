Öğleden Sonra Aşk Filmi - Son Dakika

Frederic Paris'te iyi bir işi ve evliliği olan, tipik bir burjuva hayatı süren bir avukattır. Evliliğiyle birlikte başka kadınlarla birlikte olma düşüncesi aklına sıkça gelse de herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Ancak bir gün ofisine eski bir arkadaşının metresi olmuş Chloe gelir. Önce arkadaş olan ikili, zamanla yakınlaşmaya başlar ve Frederic çözmesi zor bir ikilimde kalır.

Öğleden Sonra Aşk, Rohmer'in 'Ahlak Hikayeleri' olarak bilinen film serisinin 6. ve sonuncu filmdir.

Yönetmen: Éric Rohmer

Senaryo: Éric Rohmer

Oyuncular: Bernard Verley , Zouzou, Françoise Verley, Daniel Ceccaldi, Malvina Penne, Elisabeth Ferrier, Tina Michelino, Jean-Louis Livi , Pierre Nunzi, Irène Skobline, Frédérique Hender, Claude-Jean Philippe, Silvia Badescu, Claude Bertrand, Sylvaine Charlet, Daniele Malat, Suze Randall, Françoise Fabian, Marie-Christine Barrault, Haydée Politoff, Aurora Cornu, Laurence de Monaghan, Béatrice Romand

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: L'amour, l'après-midi

Yapımcı Firma: Les Films du Losange

Yapım Yılı: 1972

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 97 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 14.08.2021

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