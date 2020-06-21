Ogliv'den kırsal ve kentsel kalkınmayı buluşturma projesi

Ogliv Toplumsal Kalkınma Platformu, kırsal kalkınma ile kentsel kalkınmayı bir noktada buluşturma projesi kapsamında yarattığı sürdürülebilir kalkınma modeli ile ilk pilot uygulaması olarak Beykoz köylerinden sağlanan tarımsal üretimi Çengelköy halkına sunduğu iş imkanıyla birleştirerek her iki bölgenin yerel ekonomisinin güçlenmesine destek oluyor.

Ogliv'in, Çengelköy'deki Tarihi Sarı Köşk'te Babalar Günü'ne özel düzenlediği etkinliğe, koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak geldi.

AA muhabirine bilgi veren Ogliv Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Geylan, "Kampüsümüzün de yer aldığı Çengelköy'ümüze en yakın kırsal bölge olan Beykoz ilçemizin köylerinde, adil sözleşmeli üretim anlaşmaları sayesinde çiftçilerden satın aldığımız doğal ve iyi tarım ürünlerini Çengelköy girişimcileri ile yüksek katma değerli ürünlere dönüştürerek, tüm bölge halkının yanı sıra geniş kitlelere de ulaştırıyoruz." diye konuştu.

"Her iki bölgemizdeki halkımıza, üretim-tüketim aşamasında iş imkanları sunulmasıyla işsizliğin kökünü kazırken, aynı zamanda yerel ekonomimizi de güçlendirmiş oluyoruz." diyen Geylan, şöyle devam etti:

"Kültür-sanat etkinlikleri, eğitim olanakları, çeşitli seminerler de halkımıza ücretsiz sunulurken, girişimci kişiler zanaat üretimlerini de aynı zamanda Ogliv Sarı Köşk'te sergileyebiliyorlar. Sıfır atık düşüncesinin temel alındığı kampüsümüzde Çengelköy halkı tezgah açabiliyor, ikinci el ürünlerini dahi satışa koyabiliyor. Bu ay sonuna kadar Çengelköy'de işsizliği sıfırlayarak tarih yazacağız."

Geylan, "Babalar Günü'nde başlattığımız 'işsizliği sıfırlama' projesini, hafta içinden itibaren projeye gençler ve kadınlar ile devam ederek, bu ay sonuna kadar Çengelköy'ümüzde işsizliği tamamen ortadan kaldırmaya kararlıyız. Siz de aynı model ile yaşadığınız toplumun kalkınmasını destekleyebilirsiniz." şeklinde konuştu.