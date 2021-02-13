Oğlu 3. Kattan atladı, annesi göz yaşları içinde izledi - Son Dakika

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Oğlu 3. Kattan atladı, annesi göz yaşları içinde izledi

Sivas'ta kız arkadaşıyla sorunlar yaşayan şahıs 3. kattaki evinin balkonundan aşağı atladı.

SİVAS - Sivas'ta kız arkadaşıyla sorunlar yaşayan şahıs 3. kattaki evinin balkonundan aşağı atladı.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Aydoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın üçüncü katında yaşayan A.A. İsimli şahıs kız arkadaşıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle balkona çıkarak intihar etmek istedi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama riskine karşı sokağa atlama çadırı açarak önlem aldı. Şahsın alt katta bulunan annesi oğlunun intihar girişimini gözyaşları içerisinde izledi. Polis ekiplerinin yarım saat boyunca ikna etmeye çalıştığı şahıs kendini balkondan aşağı bıraktı. Atlama çadırının üstüne düşen genç hafif şekilde yaralandı. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.