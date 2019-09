Oğlu 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan acılı baba: "Oğluma devletin şefkatli kollarına gelmesi çağrısında bulunuyorum. Türk adaletine gel, sığın"

-HDP önünde eylem yapan ailelerin sesi çığ gibi büyümeye devam ediyor

Oğlu 4 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan acılı baba Salih Gökçe, oturma eylemine katıldı

Gökçe ile birlikte oturma eylemine katılan aile sayısı 36'ya yükseldi

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren aile sayısı, 15'inci gününde 36'ya yükseldi.

Diyarbakır'da Hacire Akar ile başlayan eylem, her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Yaklaşık 4 yıl önce 19 yaşında İstanbul'a çalışmak için giden Mehmet Gökçe, 20 gün sonra askere gideceği için hazırlık yaparken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldı. Ağrı'da televizyon izlerken çocuğu dağa kaçırılan ailelerin eylemini gördüğünü ve Ağrı'dan Diyarbakır'a gelerek eyleme katıldığını belirten baba Salih Gökçe, çocuğunun dönmesini beklediğini söyledi. Acılı baba Gökçe, "Çocuğumun adı Mehmet, 4 yıl önce kaçırıldı. İstanbul'da çalışıyordu 20 gün sonra askere gidecekti. Kurbanlığını hazırladım gelip askere gidecek dedim. Beni aradı 'baba geleceğim' dedi. Ondan sonra telefonu kesildi. Aramama rağmen ulaşamadım. İstanbul Yenidoğan'dan götürmüşler. O zamandan sonra kendisine ulaşamadım. Akçakale'ye kadar gittim. Orada savaş vardı gidemedim geri döndüm. Buraya çocuğumu aramaya geldim. Bu kadar çocuk geliyor çocuğunu aramaya ben neden gelmeyeyim? Madem öyleyse kendi çocuklarını göndersinler. Buradakilerin hiçbirinin çocuğu gidiyor mu? Bizim orada HDP'li milletvekili ve belediye başkanları var, çocukları neden gitmiyor? Hep gidenler fakir fukaranın çocuklarıdır. Ben HDP ile görüşmem İstanbul'da kızım görüştü. Oğlumun Suriye'de olduğuna eminim. Araştırdım, biliyorum Suriye'de olduğunu. Oğlum dağda ve Suriye'de olmamış olsaydı ben buraya gelmezdim. Televizyon ve internette hiç fotoğrafına denk gelmedim. Oğluma devletin şefkatli kollarına gelmesi çağrısında bulunuyorum. Türk adaletine gel, sığın. Türk adaleti her zaman için arkanızdadır. Her tarafta asker, polis ve herkes bizim arkamızdadır. Ben oğluma sesleniyor ve rica ediyorum. Her ne olduysa oldu gel. Ben her zaman oğlumun arkasındayım. 2015'te 19 yaşındayken gitti, gittikten sonra ise hiç görüşemedim. Bazen özel numaradan telefonlar geliyor. Yalnız kimse konuşmuyor" dedi.