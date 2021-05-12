Oğlu dağa kaçırılan anne bir bayrama daha gözü yaşlı giriyor - Son Dakika

Oğlu dağa kaçırılan anne bir bayrama daha gözü yaşlı giriyor

12.05.2021 20:34

Oğlu dağa kaçırılan anne bir bayrama daha gözü yaşlı giriyor Muş'ta 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen oğlunun yolunu gözleyen 66 yaşındaki anne Gülbahar Teker, bir bayrama daha gözü yaşlı giriyor.

Oğlu dağa kaçırılan anne bir bayrama daha gözü yaşlı giriyor

MUŞ - Muş'ta 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen oğlunun yolunu gözleyen 66 yaşındaki anne Gülbahar Teker, bir bayrama daha gözü yaşlı giriyor.

Muş'ta yaşayan ve 2 yıl Diyarbakır anneleriyle birlikte HDP önünde eyleme katılan Gülbahar Teker, bir an önce evladına kavuşmayı ümit ediyor. Eylemini HDP Muş İl Başkanlığı önüne taşıyan ve dört gözle evladının yolunu gözleyen Teker, bir bayramı daha terör örgütü yüzünden buruk geçiriyor. 8 yıldır evlat özlemiyle yüreği yanan anne Teker, oğlunun terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyor.

"HDP kapatılsın"

8 senedir oğlunun kandırılıp dağa götürüldüğünü anlatan Gülbahar Teker, "İki yıldır Diyarbakır'da eylem yaptım ve şimdi de Muş'ta eylem yapıyorum. HDP kapatılsın. Bu kandırılan çocukların hepsi gelip teslim olsunlar. Ceza yok. Bu kızların, 8-9 yaşındaki çocukların dağda ne işi var? PKK bizden ne istiyor. Diyorlar ki biz 'Kürt'üz', biz de Kürt'üz ama Kürt hakkı böyle değil. Bunlar gavur. Biz hakkımız olan çocuklarımızı istiyoruz; mal, mülk istemiyoruz. Oğlum sana sesleniyorum gel teslim ol ceza yok. Ben hastayım, kardeşin Cuma hasta kimsemiz yok bize baksın" dedi.

"Bu bayram çık gel bizi sevindir"

"Bana telefonla bir 'alo' de 'ya geliyorum ya da gelmiyorum' de. Biz iki yıldır senden tek bir haber alamıyoruz. Ben ölüyorum oğlum gel teslim ol" diyen gözü yaşlı anne Teker, "Diyarbakır'da iki yıl boyunca yaptığım eylemde 24 çocuğumuz gelip teslim oldu. Sanki benim evladım gelip teslim oldu o kadar mutlu oldum. İnşallah benim evladım da gelir biz de bu bayramda seviniriz."

"Kapının önünde oğlumun yolunu gözlüyorum"

Her gün kapının önünde oturarak çocuğunun yolunu gözlediğini ifade eden Teker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onun yolunu gözlüyorum. Çocuğum yaralı, babası yok, kimsesi yok. Eğer vicdan varsa, iman varsa oğlum gelip teslim olursun. Çocuğum dağdan gelene kadar eyleme devam edeceğim. Ben HDP'den korkmuyorum. Tek korkum Allah'tandır. Kapım sana açık oğlum gel. Vatandaşlar ve kaymakamımız bize yardımcı oldu ev yaptı. Allah devletimizden razı olsun. Bayram geldi ama bize bayram yok."

Annenin küçük oğlu Cuma Teker ise ağabeyine seslenerek, "Bu bayramda da bizi yalnız bıraktın ağabey. Ağabey biz seni çok özledik. Ben hastayım, annem hasta çık gel. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve güzel bir ülke. Başka ülkelerde ne yapıyorsun. Bizi artık üzme ağabey. Bu bayramda da sensiziz. Sesimizi duy" diye konuştu.

Oğlu dağa kaçırılan anne bir bayrama daha gözü yaşlı giriyor
Oğlu dağa kaçırılan anne bir bayrama daha gözü yaşlı giriyor
Oğlu dağa kaçırılan anne bir bayrama daha gözü yaşlı giriyor
Oğlu dağa kaçırılan anne bir bayrama daha gözü yaşlı giriyor

Diyarbakır, Terör, Muş, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğlu dağa kaçırılan anne bir bayrama daha gözü yaşlı giriyor - Son Dakika


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