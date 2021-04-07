OĞLU DAĞA KAÇIRILAN ANNE: BİZ DEVLETE İNANDIK OĞLUM SEN DE İNAN, TESLİM OL - Son Dakika

OĞLU DAĞA KAÇIRILAN ANNE: BİZ DEVLETE İNANDIK OĞLUM SEN DE İNAN, TESLİM OL

07.04.2021 11:55

MUŞ merkez Düzkışla Beldesi'nde ikamet eden anne Gülbahar Teker (66), 2014 yılında dağa kaçırılan oğlu için Diyarbakır HDP il binası önünde sürdürdüğü eylemini Muş'a taşıdı.

MUŞ merkez Düzkışla Beldesi'nde ikamet eden anne Gülbahar Teker (66), 2014 yılında dağa kaçırılan oğlu için Diyarbakır HDP il binası önünde sürdürdüğü eylemini Muş'a taşıdı. Teker "Muhammed beni seviyorsan, Cuma kardeşini seviyorsan, babanı seviyorsan dönüp gelip, teslim olursun. Bu HDP'nin kanı senin elinde kalmasın. Gel teslim ol. Devlete inan, biz devlete inandık" dedi. HDP Muş il binası önünde evlat nöbetine başlayan anne ile oğlu Cuma Teker'e, oğlu dağa kaçırılan baba Şemsettin Özcan da eşlik etti.

8 yıl önce Kuzey Kıbrıs'ta vatani görevini tamamladıktan sonra Batman Korik köyünde HDP tarafından kaçırılan oğlu Muhammet Emin Teker için HDP Diyarbakır binası önündeki evlat nöbeti eylemini, Muş İl Başkanlığı binasının önüne gelerek sürdüren anne Gülbahar Teker, oğlunu istedi. Oğlunun 22 yaşında olduğunu ve o gelene kadar eylemini sürdüreceğini belirten anne Teker, HDP ye tepki gösterdi.

Çocuğunun getirilmesini isteyen anne Gülbahar Teker, oğlu için HDP binası önünde olduğunu belirtti. Oğluna 'dön gel' çağrısında bulunan anne Teker, 'Muhammed beni seviyorsan, Cuma kardeşini seviyorsan, babanı seviyorsan dönüp gelip, teslim olursun. Bu HDP'nin kanı senin elinde kalmasın. Gel teslim ol. Devlete inan, biz devlete inandık. Biz geldik, iki yıldır senin için buralardayım. Sen gelene kadar da devam edeceğim, buradan gitmeyeceğim. Muhammed gel teslim ol" diye konuştu.

Evlat nöbetini HDP Muş il binası önünde Cuma Teker (25) ile birlikte sürdüren Anne Gülbahar Teker'e, 2016 yılında oğlu dağa kaçırılan baba Şemsettin Özcan da eşlik etti. 2015 yılında Şenyayla Bölgesi'nde bir defa dağa götürülen Atilla Özcan örgütten kaçtı ve 2016 yılında tekrar örgüt tarafından evininde önünde kandırılarak, kaçırıldı. Baba Şemsettin Özcan (64), bir diğer evlat annesi Gülbahar Teker ile birlikte HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdürüyor.

OĞLU DAĞA KAÇIRILAN ANNE: BİZ DEVLETE İNANDIK OĞLUM SEN DE İNAN, TESLİM OL
OĞLU DAĞA KAÇIRILAN ANNE: BİZ DEVLETE İNANDIK OĞLUM SEN DE İNAN, TESLİM OL
OĞLU DAĞA KAÇIRILAN ANNE: BİZ DEVLETE İNANDIK OĞLUM SEN DE İNAN, TESLİM OL
OĞLU DAĞA KAÇIRILAN ANNE: BİZ DEVLETE İNANDIK OĞLUM SEN DE İNAN, TESLİM OL

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Cuma, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OĞLU DAĞA KAÇIRILAN ANNE: BİZ DEVLETE İNANDIK OĞLUM SEN DE İNAN, TESLİM OL - Son Dakika


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