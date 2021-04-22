Oğlu dağa kaçırılan anne konuşurken gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Oğlu dağa kaçırılan anne konuşurken gözyaşlarına boğuldu

22.04.2021 14:11

Oğlu dağa kaçırılan anne konuşurken gözyaşlarına boğuldu -PKK tarafından oğlu dağa kaçırılan Saliha Mert: -"Artık Kürtçe konuşmak içimizden gelmiyor" Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından oğlu dağa kaçırılan Saliha Mert'in feryadı yürekleri burktu.

Oğlu dağa kaçırılan anne konuşurken gözyaşlarına boğuldu

- PKK tarafından oğlu dağa kaçırılan Saliha Mert:

-"Artık Kürtçe konuşmak içimizden gelmiyor"

VAN - Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından oğlu dağa kaçırılan Saliha Mert'in feryadı yürekleri burktu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de 9'uncu haftada HDP il binası önünde eylem yaptı. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları artarak 29'u bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün', 'Anneler nöbette' ve 'Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

"Ben Kürtlüğümü karartmışım"

Vanlı annelerin eylemine Bitlis'ten gelerek katılan ve 2015 yılında oğlu Yetiş Mert'in PKK tarafından götürüldüğünü ifade eden Saliha Mert isimli anne, gözyaşlarına hakim olamadı. Evlatlarını arayan ailelerin sesini bastırmak için HDP tarafından çalınan müziğe adeta isyan eden acılı anne Saliha Mert, "Biz çocuklarımızı kaybettik onların müziğine bakın. Lanet olsun HDP'ye, PKK'ya ve onlara yardım edenlere. Utanmazlar. Bir annenin yüreğine nasıl böyle bir şey yapıyorlar. Benim yüreğim şu anda param parça oldu. Onlar benim oğlumu götürdü, PKK'ya verdi. Köpekler. Lanet olsun HDP'ye. Rabbim bu dünyada da öbür dünyada da onlara rahat vermesin. Oğlum nasıl büyüdü, nasıl oldu, göz önüne getirmeye çalışıyorum ama onu bile hatırlayamıyorum. ya Rabbi sen köklerini kurut. Ben onların yüzünden Kürtlüğümü karartmışım. Benim bir evladım var, 'Anne Kürtçe konuşma' diyor. Artık Kürtçe konuşmak içimizden gelmiyor" dedi.

Oğlu dağa kaçırılan anne konuşurken gözyaşlarına boğuldu
Oğlu dağa kaçırılan anne konuşurken gözyaşlarına boğuldu
Oğlu dağa kaçırılan anne konuşurken gözyaşlarına boğuldu
Oğlu dağa kaçırılan anne konuşurken gözyaşlarına boğuldu
Oğlu dağa kaçırılan anne konuşurken gözyaşlarına boğuldu
Oğlu dağa kaçırılan anne konuşurken gözyaşlarına boğuldu
Oğlu dağa kaçırılan anne konuşurken gözyaşlarına boğuldu
Oğlu dağa kaçırılan anne konuşurken gözyaşlarına boğuldu
Oğlu dağa kaçırılan anne konuşurken gözyaşlarına boğuldu
Oğlu dağa kaçırılan anne konuşurken gözyaşlarına boğuldu
Oğlu dağa kaçırılan anne konuşurken gözyaşlarına boğuldu
Oğlu dağa kaçırılan anne konuşurken gözyaşlarına boğuldu
Oğlu dağa kaçırılan anne konuşurken gözyaşlarına boğuldu
Oğlu dağa kaçırılan anne konuşurken gözyaşlarına boğuldu
Oğlu dağa kaçırılan anne konuşurken gözyaşlarına boğuldu

Halkların Demokratik Partisi, Bitlis, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oğlu dağa kaçırılan anne konuşurken gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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