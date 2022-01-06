Üye Girişi
Son dakika haberleri... OĞLU DAĞA KAÇIRILAN BABA: ELİNDEKİ KALEMİ KIRIP, YERİNE SİLAH VERDİLER - Son Dakika

Son dakika haberleri... OĞLU DAĞA KAÇIRILAN BABA: ELİNDEKİ KALEMİ KIRIP, YERİNE SİLAH VERDİLER

06.01.2022 13:55

Son dakika haberi... VAN'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı eylem, 28'inci haftada da sürdü.

VAN'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı eylem, 28'inci haftada da sürdü. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıfta okurken 2015 yılında kaçırılan oğlu Mikail Erdinç için eyleme katılan Yusuf Erdinç oğluna seslenerek, "Senin elindeki kalemi kırdılar, kalemin yerine eline silah verdiler. Beni duyuyorsan bırak gel teslim ol" dedi.

Van'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten aileler, 28'inci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde, 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyıp yürüyüş yaptı. HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atıp yürüyen aileler için polis güvenlik önlemi aldı. Aileler, bina önüne geldiklerinde, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. Parti binasından çalınan müzikle, ailelerin sesleri bastırılmaya çalışıldı. Gerginliğin yaşandığı protestoda aileler, HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

'GELİN KORKMAYIN, TESLİM OLUN'

'Dağa kaçırılan kızı Gülcan Biçer ve diğer çocuklara seslenen Necmettin Biçer, "Kızım 2015 yılında HDP'liler tarafından bir şekilde beyni yıkanıp PKK'ya gönderildi. Ben 3 yıldır Diyarbakır HDP İl Binası önünde eylem yapan bir babayım. Benim kızım götürüldükten sonra yuvam dağıldı. Kızımı kaçıranlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değiller. Amerika'nın uşaklığını yapan siyasi bir örgütün koludur. En son çocuk dağdan ininceye kadar eylemimizi nerede olursa olsun sürdürmeye kararlıyız. Ben buradan bütün çocuklara seslenmek istiyorum. Gelin, korkmayın ve çekinmeyin. Bizim ülkemiz büyük bir ülkedir. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Bu ülke hepimize yeterlidir. Sizi kandırıyorlar, onların yalanlarına inanmayın" dedi.

'OĞLUMU BUNLARIN ELİNE BIRAKMAYACAĞIM'

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıfta okurken 2015 yılında kaçırılan oğlu Mikail Erdinç için 3 yıldır eylemlere katıldığını söyleyen Yusuf Erdinç, "Benim oğlum İstanbul Marmara Üniversitesi'nde hukuk bölümü okuyordu. 2015 yılında kaçırıldı. Ben oğlumu bunların eline bırakmayacağım. Oğluma sesleniyorum. Senin elindeki kalemi kırdılar, kalemin yerine silah verdiler. Beni duyuyorsan bırak gel teslim ol" dedi.

Son dakika haberleri... OĞLU DAĞA KAÇIRILAN BABA: ELİNDEKİ KALEMİ KIRIP, YERİNE SİLAH VERDİLER
Son dakika haberleri... OĞLU DAĞA KAÇIRILAN BABA: ELİNDEKİ KALEMİ KIRIP, YERİNE SİLAH VERDİLER
Son dakika haberleri... OĞLU DAĞA KAÇIRILAN BABA: ELİNDEKİ KALEMİ KIRIP, YERİNE SİLAH VERDİLER
Son dakika haberleri... OĞLU DAĞA KAÇIRILAN BABA: ELİNDEKİ KALEMİ KIRIP, YERİNE SİLAH VERDİLER
Son dakika haberleri... OĞLU DAĞA KAÇIRILAN BABA: ELİNDEKİ KALEMİ KIRIP, YERİNE SİLAH VERDİLER
Son dakika haberleri... OĞLU DAĞA KAÇIRILAN BABA: ELİNDEKİ KALEMİ KIRIP, YERİNE SİLAH VERDİLER
Son dakika haberleri... OĞLU DAĞA KAÇIRILAN BABA: ELİNDEKİ KALEMİ KIRIP, YERİNE SİLAH VERDİLER
Son dakika haberleri... OĞLU DAĞA KAÇIRILAN BABA: ELİNDEKİ KALEMİ KIRIP, YERİNE SİLAH VERDİLER
Son dakika haberleri... OĞLU DAĞA KAÇIRILAN BABA: ELİNDEKİ KALEMİ KIRIP, YERİNE SİLAH VERDİLER
Son dakika haberleri... OĞLU DAĞA KAÇIRILAN BABA: ELİNDEKİ KALEMİ KIRIP, YERİNE SİLAH VERDİLER

YORUMLAR
500

Silah, Terör, Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... OĞLU DAĞA KAÇIRILAN BABA: ELİNDEKİ KALEMİ KIRIP, YERİNE SİLAH VERDİLER - Son Dakika


İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Kazakistan'ın yardıma çağırdığı Rusya'dan "dış güçler" açıklaması: Devleti zayıflatmak için girişilen bir 'dış güvenlik' çabası Kazakistan'ın yardıma çağırdığı Rusya'dan "dış güçler" açıklaması: Devleti zayıflatmak için girişilen bir 'dış güvenlik' çabası         
14:13
Erkek Severse dizisinin fragmanı yayınlandı! İşte dizi hakkında bilmedikleriniz Erkek Severse dizisinin fragmanı yayınlandı! İşte dizi hakkında bilmedikleriniz         
14:08
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13

Son Dakika Haberleri
14:12 Kazakistan'ın yardıma çağırdığı Rusya'dan "dış güçler" açıklaması: Devleti zayıflatmak için girişilen bir 'dış güvenlik' çabası
14:09 Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış!
14:07 Erkek Severse dizisinin fragmanı yayınlandı! İşte dizi hakkında bilmedikleriniz
14:03 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
13:57 İmamoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak cevap: Açıkçası sözlerini de muhatap almıyorum
13:40 Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye ikinci ameliyatı olacak
13:25 Bakan Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
13:21 İzmir'den sonra bir korkutan uyarı da Diyarbakır'dan: Yüzde 100 artış var!
13:21 Ailesinin isteğiyle görücü usulü evlenmeye sıcak bakmayan genç billboarda ilan verdi
13:15 Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 14:27:43. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... OĞLU DAĞA KAÇIRILAN BABA: ELİNDEKİ KALEMİ KIRIP, YERİNE SİLAH VERDİLER - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement