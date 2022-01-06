Son dakika haberleri... OĞLU DAĞA KAÇIRILAN BABA: ELİNDEKİ KALEMİ KIRIP, YERİNE SİLAH VERDİLER - Son Dakika

VAN'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı eylem, 28'inci haftada da sürdü. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıfta okurken 2015 yılında kaçırılan oğlu Mikail Erdinç için eyleme katılan Yusuf Erdinç oğluna seslenerek, "Senin elindeki kalemi kırdılar, kalemin yerine eline silah verdiler. Beni duyuyorsan bırak gel teslim ol" dedi.

Van'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten aileler, 28'inci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde, 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyıp yürüyüş yaptı. HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atıp yürüyen aileler için polis güvenlik önlemi aldı. Aileler, bina önüne geldiklerinde, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. Parti binasından çalınan müzikle, ailelerin sesleri bastırılmaya çalışıldı. Gerginliğin yaşandığı protestoda aileler, HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

'GELİN KORKMAYIN, TESLİM OLUN'

'Dağa kaçırılan kızı Gülcan Biçer ve diğer çocuklara seslenen Necmettin Biçer, "Kızım 2015 yılında HDP'liler tarafından bir şekilde beyni yıkanıp PKK'ya gönderildi. Ben 3 yıldır Diyarbakır HDP İl Binası önünde eylem yapan bir babayım. Benim kızım götürüldükten sonra yuvam dağıldı. Kızımı kaçıranlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değiller. Amerika'nın uşaklığını yapan siyasi bir örgütün koludur. En son çocuk dağdan ininceye kadar eylemimizi nerede olursa olsun sürdürmeye kararlıyız. Ben buradan bütün çocuklara seslenmek istiyorum. Gelin, korkmayın ve çekinmeyin. Bizim ülkemiz büyük bir ülkedir. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Bu ülke hepimize yeterlidir. Sizi kandırıyorlar, onların yalanlarına inanmayın" dedi.

'OĞLUMU BUNLARIN ELİNE BIRAKMAYACAĞIM'

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıfta okurken 2015 yılında kaçırılan oğlu Mikail Erdinç için 3 yıldır eylemlere katıldığını söyleyen Yusuf Erdinç, "Benim oğlum İstanbul Marmara Üniversitesi'nde hukuk bölümü okuyordu. 2015 yılında kaçırıldı. Ben oğlumu bunların eline bırakmayacağım. Oğluma sesleniyorum. Senin elindeki kalemi kırdılar, kalemin yerine silah verdiler. Beni duyuyorsan bırak gel teslim ol" dedi.