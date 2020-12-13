Oğlu denizde boğuldu, kendisini hayvanlara adadı - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan Tenzule Küçük (69), 11 yıl önce engelli oğlu 27 yaşında denizde boğulunca sokak hayvanlarının bakımını yapmaya başladı. Kızı Funda Küçük (40) ile birlikte kiraladıkları bahçeli evde hayvanların bakımını yapan Tenzule Küçük, "Onlar benim çocuklarım" dedi.

Efeler ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Tenzule Küçük'ün oğlu Murat Küçük, 8 yaşında ilkokulda, arkadaşlarıyla oynarken kafasını sıraya çarptı. Çarpmanın etkisiyle engelli kalan Murat'ı 27 yaşına kadar anne Tenzule Küçük, bebek gibi bakarak büyüttü. Ancak 11 yıl önce bir deniz gezisi sırasında Murat Küçük, bindikleri bottan düşerek boğuldu.