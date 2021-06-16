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Oğlu havuzda boğulan baba: "Oğlumun sırtında mazgal izi vardı" - Son Dakika

Oğlu havuzda boğulan baba: "Oğlumun sırtında mazgal izi vardı"

16.06.2021 12:19
Oğlu havuzda boğulan baba:

Adana'da çocuk havuzunda vakuma kapılıp boğularak hayatını kaybettiği ileri sürülen 10 yaşındaki Deniz Poyraz Karslı'nın babası Yusuf Karslı, "Oğlumun sırtında mazgal izi vardı.

Adana'da çocuk havuzunda vakuma kapılıp boğularak hayatını kaybettiği ileri sürülen 10 yaşındaki Deniz Poyraz Karslı'nın babası Yusuf Karslı, "Oğlumun sırtında mazgal izi vardı. Görevli kimse büyük bir ihmal var. Biz bu işin sonuna kadar arkasındayız. Devletime güveniyorum" dedi.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir işletmeye ait havuzda geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Deniz Poyraz Karslı, annesi Dila (33) ve akrabalarıyla birlikte yüzmek için havuza gitti. Burada Deniz, arkadaşlarıyla birlikte derinliği 30 santimetre olan havuza girdi.

Karslı, çırpınmaya başlayınca arkadaşları çığlık attı. Bu arada havuza çocuğunu getiren bir hemşire sesleri duyunca yardıma koştu. Annesi Dila Karslı, oğlunu çıkarmaya çalıştı ancak vakum çocuğu çektiği için kurtaramadı.

Bu sırada hemşire vakuma ayağını sokup çekim gücünü azaltınca çocuğu havuzdan çıkartabildiler. Hemşire çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Çocuk kısa sürede havuza gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Deniz Poyraz'ın cenazesi ise geçen gün toprağa verildi.

"HAVUZDA CANKURTARAN, GÖREVLİ YOK"

Küçük çocuğun Cezayir'de çalışan ve cenaze için kente gelen babası Yusuf Karslı ise bugün gazetecilere konuştu. İşletmeden şikayetçi olduğunu söyleyen baba Karslı, oğlunun sırt üstü yüzdüğünü belirterek, "Adli süreç başladı ama bizim içimizi yakan şeyler var. Benim çocuğum çocuk havuzunda boğulmuş ama cesedinde de görülüyor çocuğumu derine çeken bir şey var. Aşağı yapıştırmış, anlayamadığımız bir şey var orada. Çocuğumuzu kaybettik işte. Ben kendim hemşirenin ifadesine ulaştım ve çocuğu 2 kişi zor çıkarttıklarını, kendisinin ayağını vakuma koyarak çıkartabildiğini söylemiş. O ana kadar bir cankurtaran falan müdahale etmiyor. Buraya kadar havuzla ilgili hiçbir eleman, görevli yok" diye konuştu.

"ORADA BİLİNMEYEN BİR SIKINTI VAR"

İşletmenin ölen Deniz Poyraz için 'epilepsi hastası' dediğini ancak oğlunun epilepsi hastası olmadığını da anlatan Yusuf Karslı, havuzda 2 sene öncede böyle bir vaka yaşandığını öne sürdü. Karslı, "Bana sosyal medya üzerinden bir kadın yazdı ve aynı havuzda 2 sene önce kızını kaybetmek üzere olduğunu söyledi. Aynı vakum benzeri bir şeyin kızını çektiğini söyledi. Orada bilinmeyen bir sıkıntı var. Mantıklı olmayan bir şey var orada" dedi.

Oğlunun sırtında mazgal izi olduğunu ileri süren Karslı, daha sonra şunları söyledi:

"Tam sırtında büyük bir morluk, derisini kaldıran bir mazgal izi var. Çığlık dahi atamamış. O havuz 2-8 yaş deniyor. 2 yaşındaki bir çocukta orada hata yapabilir. Neden bir görevli yok. Havuzda çocuk varken ne çalıştırmışlarsa çalıştıramazlarmış. Görevli kimse büyük bir ihmal var. Biz bu işin sonuna kadar arkasındayız. Devletime güveniyorum. Süreç başladı."

Deniz Poyraz Karslı'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsinin sonucu bekleniyor.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Oğlu havuzda boğulan baba: Oğlumun sırtında mazgal izi vardı
Oğlu havuzda boğulan baba: Oğlumun sırtında mazgal izi vardı
Oğlu havuzda boğulan baba: Oğlumun sırtında mazgal izi vardı
Oğlu havuzda boğulan baba: Oğlumun sırtında mazgal izi vardı
Oğlu havuzda boğulan baba: Oğlumun sırtında mazgal izi vardı
Oğlu havuzda boğulan baba: Oğlumun sırtında mazgal izi vardı

Epilepsi, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğlu havuzda boğulan baba: 'Oğlumun sırtında mazgal izi vardı' - Son Dakika


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