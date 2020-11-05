Oğlu için 90 yaşında Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine Bingöl'den gelen bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 430. gününde sürüyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinden oğlu Recep için oturma eylemine katılan 90 yaşındaki anne Cemile Koşar, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun 6 yıl önce 24 yaşındayken HDP'lilerce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

"Evladımı kaçırdılar. Oğlumu HDP götürdü. Oğlumu HDP'den istiyorum" ifadelerini kullanan Koşar, 6 yıldır evladını aradığını belirtti.

Koşar, "Yavrum, evine gel. Oğlum halimi görüyorsa vicdana gelsin evine gelsin. Oğlumun nasıl gittiğini bilmiyorum. Evladım seçim için köye geliyordu. Harçlığı da yoktu. Köyden harçlığını alıp İstanbul'a işe gideceğini söyledi. O ve kardeşi İstanbul'da iş ayarlamışlardı, oraya gideceklerdi. Ne olduysa o seçim döneminde oldu. Her yeri aradım, ama bulamadık." diye konuştu.