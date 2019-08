Oğlu için başladı şimdi satışını yapıyor

Gaziantep'te yaşayan 49 yaşındaki Nefise Nergiz, çölyak hastası oğlu için evinde kendi elleriyle yaptığı yiyecekleri pazarda açtığı tezgahta satmaya başladı.

Glütensiz içli köfteden mercimek cipsine, tarhanadan şehriyeye kadar onlarca çeşit yiyecek yapan Nergiz, ilerleyen süreçte yaptığı gıdaları sosyal medya aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki çölyak hastalarına ulaştırmayı hedefliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Doğal Yaşam Pazarında glütensiz yiyecekler satan Nefise Nergiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri çok zayıf olan ve sürekli rahatsızlanan 27 yaşındaki oğluna 6 yıl önce çölyak teşhisi konulduğunu söyledi.

Oğlunun rahatsızlığıyla ilgili araştırmalar yaptığını, neyi yeyip neyi yiyemeyeceğini öğrendiğini anlatan Nergiz, bütün buğday ürünleri ve ambalajlı gıdaları hayatlarından çıkardıklarını dile getirerek, "Oğlum dışarıda yediklerine çok dikkat etmeye başladı, ben de evde. Bütün yiyeceklerini ona özel olarak ayrı tencerelerde pişirdim. Hiçbir yemekten uzak kalmasın diye çaba gösterdim. Glütensiz buğday unu yerine kara buğday ve pirinçle içli köftesinden yuvalamasına, ekşili köftesinden şehriyesine kadar her yemeği yapıyorum. Hiç bir şeyden eksik kalmıyor, bir tek baklava denemedim. Onu da yapmayı deneyeceğim." diye konuştu.

Nergiz, bazı yerlerde satılan glütensiz ürünlerin çok pahalı olduğunu, bu nedenle deneme yanılma yöntemiyle kendisini geliştirmeye çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Glutensiz erişte, su böreği, poğaça, şehriye, kırmızı mercimekten cips, kara buğdaydan tarhana, kek ve kurabiye yapıyorum. Hedefim, çölyak hastalarına glütensiz ürünleri daha ucuza ulaştırmak. Oğlum için yapıyordum bunları. Fakat bu hastalıktan muzdarip çok sayıda çocuk olduğunu öğrenince, onlara da faydam dokunsun istedim. Bu ürünler çok pahalı. Biraz daha uygun ve sağlıklı ürünlere ulaşsınlar istedim. Çocuklar hiçbir şeyden mahrum kalmadan her tadı her lezzeti alabilsinler istiyorum. Böyle ürünler yapmaya çalışıyorum."

Nergiz, glütensiz ürünleri yaklaşık 2 aydır doğal yaşam pazarında sattığını, sosyal medya hesabı üzerinden de Türkiye'nin dört bir yanındaki çölyak hastalarına bu ürünleri ulaştırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

