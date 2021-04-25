Oğlu için garaj üstüne kapalı halı saha inşa etti - Son Dakika

Bartın'da yaşayan İsa Fındık, 11 yaşındaki oğlu Burak Fındık'ın futbol aşkı için evinin bahçesindeki garajın üstüne kapalı halı saha inşa etti. Babasının inşa ettiği halı sahada günün her saati arkadaşlarıyla futbol oynayıp spor yapabilen Burak'ın en büyük hayali ise büyük bir futbolcu olup milli forma giymek.

Bartın'ın Ulugeçitkadı köyünde yaşayan elektrik teknisyeni İsa Fındık (36), Covid-19 pandemisi nedeniyle halı sahalar kapanınca oğlu Burak Fındık'ın (11) futbol aşkını sürdürebilmesi amacıyla sıra dışı bir yönteme başvurdu. Baba Fındık evinin bahçesinde yer alan ve garaj olarak kullandıkları yapının üzerine 2 ay uğraş vererek kapalı halı saha inşa etti.

Gerçek halı sahaları aratmayan yapı Covid-19 tedbirlerinin sürdüğü günlerde futbol aşığı Burak Fındık ve arkadaşları için eşsiz bir spor kompleksine dönüştü. İleride büyük bir futbolcu olup milli takım forması giymeyi hayal eden Burak Fındık arkadaşlarıyla beraber formasını ve kramponlarını giyip babasının kendisi için inşa ettiği halı sahada futbol aşkını doyasıya yaşıyor.

Baba Fındık'ın 15 bin TL maliyetle 2 ayda inşa ettiği kapalı halı sahada minyatür kalelerin yanı sıra basketbol potası ve voleybol filesi de yer alıyor. Evin balkonundan giriş yapılan ve aydınlatmalarında yer aldığı halı saha geceleri de kullanılabiliyor.

Görenleri hayretler içinde bırakan halı sahanın dış cephesinde asılı olan Türk bayrağı ve Trabzonspor yazısının dışında "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" ifadelerinin yer aldığı afiş de dikkat çekiyor.

Oğlunu futbol okuluna yazdırdığını ancak pandemi nedeniyle halı sahaların kapandığını kaydeden baba İsa Fındık, "Pandemi sürecinde çocuklarımızın fiziksel aktivite yapmaları için evimizin yanına böyle bir şey yapmaya karar verdik. Yani küçük mini bir halı sahamız. Çocuklarımız burada oynuyor güvenli bir şekilde. Zaten sokağa çıkma yasağı var. Enerjilerini atması gerektiğini düşünüyorum. Süreç nedeniyle halı sahaların kapalı olmasından dolayı çocuk spordan uzak kaldı. Bunun için ben böyle bir şey tasarladım. Böyle küçük, minik, sempatik bir yer yapmaya karar verdik. ve nitekim oldu. Oğlumla beraber çalışıyoruz. Yani şut çekiyoruz, basket atıyoruz, top sektiriyoruz. Eğleniyoruz işin kısacası. Normalde burası halı kurutmak için kullandığımız bir yer. Buranın altı garaj olarak kullandığımız bir yer. Böyle bir değerlendirdik burayı daha güzel bir hale çevirdik" dedi.

Garaj üstüne inşa edilen halı sahayı görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığını da sözlerine ekleyen baba Fındık, "Tabi araçlarla duruyorlar. Yol evimizin 30-40 metre üzerinden geçiyor ana yol. Durup fotoğraf çekiyorlar, soruyorlar, merak ediyorlar. Dikkat çekiyor tabi ki" ifadelerine yer verdi.

Büyük bir futbolcu olup milli forma giymenin en büyük hayali olduğunu söyleyen ortaokul öğrencisi Burak Fındık ise, "Futbol oynamayı çok seviyorum. Babam böyle bir yer yaptı. İleride milli futbolcu olmak istiyorum. Büyük futbolcu olmak istiyorum. Arkadaşlarım geliyor burada beraber futbol oynuyoruz. En büyük hayalim futbolcu olmak. Burayı babam covid sürecinde yaptı. Burada arkadaşlarımla oynuyorum. Buradan memnunum. Parka gidemiyoruz, bir şeyler yapamıyoruz. Dışarıda oyun oynayamıyoruz. Zamanımızı burada geçiriyoruz. Pandemi sürecinde burada duruyoruz" dedi. - BARTIN