Oğlu için "glütensiz pişmaniye" üretti

Afyonkarahisar'da 25 yıldır şekerleme imalatında çalışan Bülent Kılınçarslan, çölyak hastası oğlu için yaptığı Ar-Ge çalışmalarının ardından glütensiz pişmaniye üretmeyi başardı.

Kılınçarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007 yılında çölyak hastası teşhisi konulan oğlu için istedikleri glütensiz gıda ürünlerini temin etmekte zorluklar çektiklerini söyledi.

Şekerleme sektöründe Afyonkarahisar'da 25 yıldır pişmaniye ve helva üretiminde çalıştığını dile getiren Kılınçarslan, şöyle konuştu:

"Oğlum, çalıştığım iş yerinde ürettiğim ve evime getirdiğim pişmaniyeyi hastalığından dolayı hiç bir zaman yiyemiyordu. O da benim içimde bir ukde oldu. Oğlum için son 2 yıldır, Türkiye'de üretilen unlarının içerikleriyle ilgili bir araştırma içerisine girdim. Araştırmalarımın ardından glütensiz pişmaniye üretimi için açtığım dükkanda çalışmalara başladım. İki yıllık sürecin ardından çok şükür istediğimiz mineralli ve vitaminli glütensiz pişmaniyeyi üretmeyi başarabildik. Oğlum da artık bu pişmaniyeyi yiyebiliyor. Bu ürünü sağlıklı insanlar da rahatlıkla tüketebilir. Yine, çevremizde bu ürünü denemek isteyen çölyak hastalarına ulaştırdık. Onlar da ağız tadıyla yiyebiliyor."

-"Ürünlerde aynı un kullanılmıyor"

Kılınçarslan, Eskişehir'in yöresel lezzeti "met helvası" ile Kastamonu'nun yöresel ürünü "çekme helvayı" da glütensiz olarak üretebildiklerini vurguladı. Glütensiz ürünlerin içerisinde özel un formüllerinin yanı sıra yağ, şeker ve su bulunduğuna dikkati çeken Kılınçarslan, "Ürünlerimizin imalatında her şeyden önce un geliyor. Unumuzu kalitesine, alerjen değerlerine göre özel olarak ayarlıyoruz." dedi.

Kılınçarslan, ürettiği pişmaniyenin glütensiz olduğunu Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünden tespit ettirerek belgelerini aldıklarını anlattı. Ürünlerine patent almayı hedeflediklerini aktaran Kılınçarslan, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce glütensiz pişmaniye, met helvası ve çekme helva çölyak hastalarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu ürünlerimizi işletmemizde seri üretimine başladık. Herkes tarafından tüketilebilen natürel ürünlerimizi, Afyonkarahisar'dan Türkiye geneline ve dünya pazarına açmak için kolları sıvadık. Bu lezzeti, talepler doğrultusunda başta çölyak hastaları olmak üzere herkese rahatlıkla gönderebiliriz."