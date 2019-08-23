Oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anne

Diyarbakır'da üç gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlatan Hacire Akar'a yakınları da destek verdi.

Üç gündür haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın (49), camını kırdığı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Akar'ın yakını 10 kadın, öğleden sonra geldikleri parti binası önündeki oturma eylemine katıldı. Akar ve diğer kadınların parti binası girişindeki bekleyişi devam ediyor.

"HDP yeni plan devreye koydu"

Anne Akar, bugün oğlu Mehmet'in terör örgütüne yakın bir ajansa verdiği iddia edilen röportajda yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Söz konusu haberde, oğlunun "Ailesince zorla evlendirilmek istendiği için evi terk ettiğine" yönelik ifadelerin doğru olmadığını aktaran Akar şöyle konuştu:

"Diyorlar ki 'zorla evlendiriyormuşum'. Bu dönemde bir insan zorla evlendirilebilir mi? Zorla evlendirilmek istenen, nişanlısıyla buluşur mu? Oğlum kaybolmadan bir gün önce nişanlısıyla buluştu. Parkta gezip dolaşmışlar daha sonra nişanlısını eve bırakmış. HDP yeni plan devreye koydu. HDP'nin planı bu. İş bu boyuta ulaşınca şimdi de bu planı devreye koydular. Oğlum getirilmeden buradan kalkmayacağım. Bana oğlumu getirin. Bunlar iftiradır, oğlum getirilene kadar eylemimi sürdüreceğim."