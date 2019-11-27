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- Oğlu için kurduğu spor kulübüyle çocukları hayata bağladı

6 saat önce

- Oğlu için kurduğu spor kulübüyle çocukları hayata bağladıELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan 1 çocuk annesi Zehra Özkal, yüzde 70 oranında zihinsel engelli oğlunun hayata tutunması için kurduğu spor kulübünde bir çok çocuğu da hayata bağladı.

- Oğlu için kurduğu spor kulübüyle çocukları hayata bağladı

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan 1 çocuk annesi Zehra Özkal, yüzde 70 oranında zihinsel engelli oğlunun hayata tutunması için kurduğu spor kulübünde bir çok çocuğu da hayata bağladı.

Evli ve 1 çocuk annesi Zehra Özkal (37), engelli oğlunun hayata tutunması için Elazığ Bir Nefes Spor Kulübü'nü kurdu. Özkal, kurduğu kulüp sayesinde oğlunun yanı sıra diğer engelli bireylerin de topluma kazandırılmasına katkı sunmaya başladı. Oğlu için kurduğu spor kulübünde zamanla diğer velilerin de desteğini alan Özkal, kulübe gelen sayısını 20'ye kadar yükseltti. Masa tenisi, atletizm, yüzme ve kayak branşında faaliyet gösteren kulübün engelli sporcuları da katıldığı turnuvalardan da madalyalar kazanırken, çalışmalarını Elazığ Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda hazırlanan salonda yapıyor. Anne Özkul'un en büyük mutluluğu ise oğlunun sporla hayata tutunması oldu.

"Hepsi benim çocuğum gibi"

14 yaşında yüzde 70 zihinsel engelli bir oğlu olduğunu anımsatan Zehra Özkal (37), "Onunla birlikte spor faaliyetlerine yönelmeye karar verdik. Sadece akademik değil, kültürel ve sanatsal eğitimler alarak daha faydalı olacağını düşündüm. Buna sporu da ekledik ve çok faydasını gördük. Berat'ın atletizm dalında çeşitli dereceleri var. Bu proje bütün engelli çocuklar için bir yaşam kaynağı oldu . Diğer çocuklar da çeşitli başarılara imza atmaya başladı. Hepsi benim çocuğum gibi oldu. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Berat'ın spora başlamasıyla sosyal anlamda çok faydalarını gördüklerini de anımsatan anne Özkal, "Berat çok içe kapanık bir çocuktu. Bununla birlikte sosyalleşti. Kendine olan özgüveni gelişti. Bütün ailelere de ben sporu tavsiye ediyorum. Özel eğitimde sporun vazgeçilmez bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çocuğumda çok ilerleme olduğunu görüyorum" dedi.

Eşinin de kendisine her zaman destek olduğunu aktarana Özkal,hep birlikte oğlu ve diğer çocuklar için çabaladıklarını kaydetti.

- Oğlu için kurduğu spor kulübüyle çocukları hayata bağladı

Elazığ, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:03 Kaynak: İHA
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