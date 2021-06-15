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OĞLU İÇİN OBEZİTE AMELİYATI OLDU - Son Dakika

OĞLU İÇİN OBEZİTE AMELİYATI OLDU

15.06.2021 15:18

ANNE Özge Koptur, Serebral Palsi hastalığına yakalanan oğlunun tedavisi için obezite ameliyatı oldu.

ANNE Özge Koptur, Serebral Palsi hastalığına yakalanan oğlunun tedavisi için obezite ameliyatı oldu.

Oğlunun tedavisi için büyük çaba gösteren anne Özge Koptur (33), aldığı aşırı kilo ve kronik rahatsızlıklarından dolayı işini yapamaz hale geldi. İnternette el işi çanta yapıp satarak oğlunun tedavisini sağlayan anne Koptur, beyin felci geçiren oğlunun tedavisine, kronik rahatsızlıklarından ve kilolarından dolayı devam edemedi. Oğlunun tedavisi için obezite ameliyatı olmaya karar veren anneye, Viyana'daki bir hayırsever el uzattı. Obezite ameliyatı sonrası hızla kilo vermeye başlayan ve kronik rahatsızlıklarından kurtulan Özge Koptur, OFM Antalya Hastanesi'nde ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Burhan Mayir'i, Serebral Palsi hastası 7 yaşındaki oğlu ile birlikte ziyaret etti. Annesinin hastalığından dolayı tedavisinin yarım kaldığını söyleyen Mehmet Emir, "Annem bana daha iyi bakmak için ameliyat oldu. Ben annemi hiç üzmüyorum. Tek hayalim yürümek. Şu anda 7 yaşındayım ve okula başlayacağım. Annem bana bakarken bayılmıştı. Şimdi annem ameliyat oldu ve iyileşti. Annem ameliyat olunca ben de onunla ilgilendim, onu hiç üzmedim" dedi.

KİLO ALINCA OĞLUNUN TEDAVİLERİ AKSADI

Kronik rahatsızlıklarından dolayı kilo veremediğini bu nedenle 90 kiloya kadar çıktığını söyleyen anne Özge Koptur, şunları anlattı:

"Oğlum, prematüre olarak doğdu. Doğum anında oğlumun beynine oksijen gitmediği için beyin felci geçirdi. Biz bu durumu 4 aylıkken fark ettik, 6 aylık iken teşhis konuldu. Teşhis konulduktan sonra hocalarımız, oğlumun düzenli olarak fizik tedaviye başlaması gerektiğini söyledi. Devlet desteği ile bütün fizik tedavi seanslarına başladık. Oğlum Emir çok güçlü bir çocuktur. Fizik tedaviye yanıt verince, biz 3 yaşına kadar devletin verdiği fizik tedavilerle devam ettik. 3 yaşından sonra oğlum için çok ciddi mücadele verdim. Sarma kurabiye yaparak, onları satarak, el işi çanta yapıp internette satarak oğluma; duyu bütünleme, robot seansı, ergoterapi gibi özel seanslar aldırmaya başladım. Seanslar alındıkça oğlum düzelmeye başladı. Kronik rahatsızlıklarım artınca, kilo veremediğim gibi, kilo almaya başladım. Kilolarım artınca, oğlumun tedavileri de aksadı. Bu durum çekilmez bir hale gelmişti. Bizim güzel yürekli, Viyana'da yaşayan bir annemiz var. Onunla konuştum, 'Ameliyatını ben karşılarım' dedi. Tahlillerim yapıldı ve ameliyatımı oldum. Şimdi kilo vermeye başladım ve 7 gündür tansiyon ilacı kullanmıyorum. Oğlumun tedavisi yarım kalmayacağı için çok mutluyum" diye konuştu.

OFM Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burhan Mayir, ailenin kendisine ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu, Mehmet Emir'in sözlerinden çok etkilendiğini söyledi. Mayir şunları söyledi:

"Özge hanım bize aşırı kilolarından rahatsız olduğu için başvurdu. Kilo vermeye daha önce çalışmış ancak yeterli oranda başarmamış. Özge Hanım'ın en büyük problemi, engelli çocuğu olması. Yıllardır bu çocukla ilgilenmek durumunda. Oğlunun yürümesinde zorluk var. Sürekli onu taşıması bir yere götürmesi gerekiyor. Fazla kilolu olunca, kendi hareket kabiliyetinin de azaldığını söyledi. Biz de değerlendirmelerimizi yaptık, ameliyat için uygun olduğunu görünce ameliyat ettik. Kilo vermeye başladı. Buna bağlı olarak kendisinde hafifleme, hareket kabiliyetinde artma olduğunu söyledi. Oğlunun tedavisine devam edeceği için çok mutluyum."

OĞLU İÇİN OBEZİTE AMELİYATI OLDU
OĞLU İÇİN OBEZİTE AMELİYATI OLDU
OĞLU İÇİN OBEZİTE AMELİYATI OLDU
OĞLU İÇİN OBEZİTE AMELİYATI OLDU

Mehmet Emir, Obezite, Antalya, Viyana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OĞLU İÇİN OBEZİTE AMELİYATI OLDU - Son Dakika


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