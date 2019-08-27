Son Dakika Haberleri: Oğlu için tekneyi sünnet aracı yaptı
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Oğlu için tekneyi sünnet aracı yaptı

1 saat önce

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan Mustafa Özmen, oğlunun sünneti için balıkçı teknesini sünnet aracı yaptı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan Mustafa Özmen, oğlunun sünneti için balıkçı teknesini sünnet aracı yaptı.

İlçede tekne imalatı işi yapan Mustafa Özmen, 2 yaşındaki oğlu Ali Yavuz Özmen için sünnet merasimi düzenledi.

Baba Özmen, kendi imal ettiği balıkçı teknesini süsleyerek sünnet arabası haline getirip oğluna ilçede tur attırdı.

Hafif ticari araca bağlanan tekneyle ilçeyi gezen konvoy, vatandaşlardan ilgi gördü.

Özmen, farklı olmasını istediği için böyle bir organizasyon yaptığını ifade etti.

Mustafa Özmen 2, Mustafa Özmen, Çınarcık, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:39 Kaynak: AA
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