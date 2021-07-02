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Umut Perinçek'in İsmi Bağcılar'da Yaşayacak - Son Dakika

Umut Perinçek'in İsmi Bağcılar'da Yaşayacak

02.07.2021 16:53
Umut Perinçek'in İsmi Bağcılar'da Yaşayacak, System.String[]

UMUT PERİNÇEK'İN İSMİ BAĞCILAR'DA YAŞAYACAKİzmirli Umut'un annesinden örnek davranış Oğlu için toplanan parayı okula bağışladıBağcılar'da Covid-19 tedbirleri kapsamında eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze, bir kısmını ise uzaktan eğitim modeliyle gören öğrencilere karneleri dağıtıldı.

UMUT PERİNÇEK'İN İSMİ BAĞCILAR'DA YAŞAYACAK

İzmirli Umut'un annesinden örnek davranış Oğlu için toplanan parayı okula bağışladı

Bağcılar'da Covid-19 tedbirleri kapsamında eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze, bir kısmını ise uzaktan eğitim modeliyle gören öğrencilere karneleri dağıtıldı. Karne töreninin yapıldığı Ragıp Akın İlkokulu'nda 7 derslikten oluşan birinci kata İzmir depreminde hayatını kaybeden Umut Perinçek'in (7) adı verildi. Oğlu için toplanan parayı okula bağışlayarak çocuklara eğitim desteği sunan anne Seher Perinçek, "Bir Umut'umuzu yitirdik ama binlerce Umut kazandık" dedi.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı kapanışı nedeniyle Bağcılar Ragıp Akın İlkokulu'nda program düzenlendi. Karne dağıtım töreni 30 Ekim 2020 günü İzmir'deki 6. 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Perinçek'in adının verildiği birinci katta yapıldı. 4D sınıfı öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisinin ardından Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz öğrencilerine karnelerini verdi. Ayrıca okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan Suriyeli mültecilere de okur yazarlık belgesi takdim edildi.

Niyet güzel olunca böyle güzel işler ortaya çıkıyor

Karne dağıtımının ardından Umut Perinçek'in annesi Doç. Dr. Seher Perinçek ile Akın Vakfı Başkanı Füsun Yönder ile zoom üzerinden görüşme yapıldı. Kaymakam Eldivan, Umut adına güzel bir adım atıldığını söylerken Çağırıcı da "Akın ailesi Bağcılar'da bizim ailelerimizden bir tanesi. İş çevresi olarak da kuruluşundan bugüne kadar her alanda bize destek oldular. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep beraber bu işi götüreceğiz. Katkılarınız emekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Okul idaremizin hayır için topladığı para yine hayır olarak okula döndü. Niyet güzel olunca ortaya da böyle güzel işler çıkıyor" dedi.

Bir Umut'umuzu kaybettik binlerce Umut kazandık

Yönder ise "Bizleri hiç yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Siz arka planda görünseniz de hep ön plandaydınız bizim için. Bağcılar'da okul açmamızın nedeni de sizlerin varlığı açıkçası. Çok teşekkür edim iyi ki varsınız. Umut'un adı herkes umut olsun" diye konuştu. Umut'un annesi Seher Perinçek ise şunları söyledi: "Füsun hanım bizim naçizane ricamızı kırmadığı için kendisine sonsuz teşekkürler. Bu işte emekleri geçen tüm dostlarımıza ve yetkililere teşekkür ederiz. Belki fiziki olarak Umut yanımızda değil ama o sıralarda eğitim gören, ders gören her çocuk aslında bizim Umut'umuz. Bir Umut'umuzu yitirdik ama binlerce Umut kazandık. Umarım bundan sonra hep böle devam eder. Umut bugün yaşasaydı O da karne alacaktı. "

Toplanan yardımlarla 7 dersliğin dekorasyonu yapıldı

Akın Vakfı ve Ragıp Akın İlkokulu Müdürü Erol Karaca ile okul idaresi, İzmir depreminde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Perinçek adlı çocuğun ailesi için "maddi yardım" kampanyası başlatmıştı. Velilerden 10 bin lira toplanırken, Akın Vakfı da kampanyaya 37 bin lira bağış yapmıştı. Umut Perinçek'in annesi Doç. Dr. Seher Perinçek de toplanan parayı okula bağışlamıştı. Toplanan 47 bin TL ile okuldaki 7 dersliğin iç dekorasyonu yapılarak okulun 1. katına "Umut Perinçek Katı" adı verildi ve adına bir köşe oluşturuldu.

Oluşturulma Tarihi : 02. 07. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Akran Zorbalığına Karşı Resim Çizdiler Çocukların Havuz Hasreti Sona Erdi 1 Temmuz'dan İtibaren Çalışma Saatlerimiz AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ... Kariyer Merkezi ile 20 İstihdam Daha 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Online Satranç Turnuvası Bağcılarspor Grup Lideri Olarak Çeyrek Finalde Normalleşme Öncesi Son Hafta Sonunda 38 Bin 500 Denetim 1 Temmuzdan İtibaren Kademeli Normalleştirme Tedbirleri... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Umut Perinçek'in İsmi Bağcılar'da Yaşayacak
Umut Perinçek'in İsmi Bağcılar'da Yaşayacak
Umut Perinçek'in İsmi Bağcılar'da Yaşayacak
Umut Perinçek'in İsmi Bağcılar'da Yaşayacak
Umut Perinçek'in İsmi Bağcılar'da Yaşayacak
Umut Perinçek'in İsmi Bağcılar'da Yaşayacak
Umut Perinçek'in İsmi Bağcılar'da Yaşayacak
Umut Perinçek'in İsmi Bağcılar'da Yaşayacak
Umut Perinçek'in İsmi Bağcılar'da Yaşayacak
Umut Perinçek'in İsmi Bağcılar'da Yaşayacak

Bağcılar, Eldivan, İzmir, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Güncel Umut Perinçek'in İsmi Bağcılar'da Yaşayacak - Son Dakika


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