Oğlu İhbarları Alıyor, Babası Can Kurtarıyor

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin 'de Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan doğuştan Serebral Palsi hastası Aslan Olgaç (20) telefonla gelen ihbarları alıyor, babası da can kurtarıyor.Yüzde 60 engelli 20 yaşındaki Aslan, lise son sınıftayken babası Rıdvan Olgaç'ın vardiya amiri ve itfaiye aracı şoförü olarak görev yaptığı Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında staja başladı. Hayalindeki mesleğe stajla bir adım yaklaşan Olgaç, bir süre evrak işleri ile uğraştı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatıyla engelli kontenjanından hizmet alımıyla istihdam edilen Olgaç, babası ile mesai arkadaşı oldu.Santral görevlisi olarak çalışan, gelen ihbarlar üzerine itfaiye erlerini olay yerine yönlendiren Olgaç, ekiplerin koordinasyonunu sağlıyor. Babası ile bu kutsal mesleği sürdüren engelli genç azminden dolayı takdir görüyor."Sağlık sıkıntım olmasaydı ben de giderdim yangına"Aslan Olgaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek lisesinde okurken zorunlu stajını Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinde yapmak istediğini söyledi.Stajını tamamladıktan sonra engelli kontenjanından çalışmaya başladığını dile getiren Olgaç, "İtfaiyecilik güzel ve kutsal, cesaret isteyen bir meslek. Herkes bu mesleği yapamaz. Bir yangına gidiyorsunuz, dönüşünüz olur mu belli değil. Sağlık sıkıntım olmasaydı ben de giderdim yangına. Can kurtarmak güzel bir şey." dedi.Olgaç, "zor ama hayırlı bir meslek" olarak nitelendirdiği itfaiyeciliğe merakının babasından kaynaklandığını anlatarak, işe onunla ile gittiğini, iş yerinde de mesai arkadaşlarının ve amirlerinin hep desteğini gördüğünü aktardı.Babası ile mesainin dışında da arkadaş gibi olduklarını anlatan Olgaç, "Sözleşmeli çalışıyorum. 20 gün ile kadroyu kaçırdım. Her şeyin hayırlısı, buna da şükür. Allah devletimize zeval vermesin. Devlet olmasa bu iş de olmazdı. Allah Cumhurbaşkanımızın yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı."Oğlumla beraber çalışıyor, işe birlikte gidip geliyoruz"Baba Rıdvan Olgaç da 21 yıldır itfaiyede görev yaptığını, vakalara gittiklerinde olaylara önce kendilerinin müdahale bulunduğunu belirtti. Olgaç, itfaiyeciliğin zevkli ve zor bir iş olduğunu aktardı.Oğlu ile aynı iş yerinde görev yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Olgaç, şunları dile getirdi:"Oğlumun bu mesleğe hevesi vardı. Her zaman, 'Baba beni de alamazlar mı?' diyordu. Ben de müdürlerime söylemiştim. Allah razı olsun, kontenjan olunca oğlumu da işe aldılar. Oğluma, 'Senin de ismin çıkmış.' deyince çok sevindi. Çalışmayı çok istiyordu. Sevinçliyim, oğlum da çok sevinçli. Oğlumla beraber çalışıyor, işe birlikte gidip, geliyoruz. Birlikte çalışmaktan çok mutluyuz.""Çalışma azmini takdir ediyoruz"İtfaiye Şube Müdürü Hamdi Çakmak, Mardin'de 10 istasyonda 187 personel ve 47 araçla hizmet verdiklerini söyledi.Personel arasında yüzde 60 engelli Aslan Olgaç'ın da yer aldığını aktaran Çakmak, Olgaç'ı çalışma azminden dolayı beğendiklerini vurguladı.