Oğlu intihar eden anne, "Kar yağdırdın başıma oğlum" diyerek gözyaşı döktü - Son Dakika

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2076 sokakta dekorasyon işleri yapan ve işleri kötü gidince karısından ayrılan Vefa Ö., bugün saat 10.00 sıralarında tabancasını sol omzuna dayayıp, tetiğe bastı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kan içinde kalan Vefa Ö.'yü görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Vefa Ö. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı haber alıp işyerine gelen anne Hasibe Ö. sinir krizi geçirdi. Çevredekiler tarafından sakinleştiren anne Hasibe Ö., "Kar yağdırdın başıma oğlum. Beni vursaydın." diye gözyaşı döktü.