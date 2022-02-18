Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2076 sokakta dekorasyon işleri yapan ve işleri kötü gidince karısından ayrılan Vefa Ö., bugün saat 10.00 sıralarında tabancasını sol omzuna dayayıp, tetiğe bastı.
Kan içinde kalan Vefa Ö.'yü görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Vefa Ö. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
Olayı haber alıp işyerine gelen anne Hasibe Ö. sinir krizi geçirdi. Çevredekiler tarafından sakinleştiren anne Hasibe Ö., "Kar yağdırdın başıma oğlum. Beni vursaydın." diye gözyaşı döktü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Oğlu intihar eden anne, 'Kar yağdırdın başıma oğlum' diyerek gözyaşı döktü - Son Dakika