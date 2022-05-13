Oğlu maganda kurşunuyla yaralanan baba: Oğluma hayatı zindan ettiler - Son Dakika
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Oğlu maganda kurşunuyla yaralanan baba: Oğluma hayatı zindan ettiler

13.05.2022 11:39
Oğlu maganda kurşunuyla yaralanan baba: Oğluma hayatı zindan ettiler

AKSARAY'da düğünde tabancayla havaya ateş açan kişi tarafından vurulan, omuriliğine saplanan mermi nedeniyle yürümekte güçlük çeken Hamza Öztürk'ün (30) babası Ramazan Öztürk, "Havaya ateş eden henüz bulunmadı.

AKSARAY'da düğünde tabancayla havaya ateş açan kişi tarafından vurulan, omuriliğine saplanan mermi nedeniyle yürümekte güçlük çeken Hamza Öztürk'ün (30) babası Ramazan Öztürk, "Havaya ateş eden henüz bulunmadı. Oğluma ise hayatı zindan ettiler. Şu an yürümekte güçlük çekiyor. Hala tedavisi sürüyor" dedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün sezonunun başlamasıyla 'Mutluluğa karşı sıkma' projesi kapsamında köy köy gezip, vatandaşları düğünlerde silah atılmaması konusunda uyarıyor. Jandarma, proje kapsamında 24 Eylül 2019 tarihinde Aksaray'ın Ağaçören ilçesi Avşar köyünde katıldığı düğünde, havaya ateş edilirken tabancayla omzundan yaralanan Hamza Öztürk'ün köyde yaşayan babası Ramazan ve annesi Zeliha Öztürk'ü ziyaret etti.

Ramazan Öztürk, oğlu Hamza Öztürk'ün, Ankara'da berberlik yaptığı, geldiği düğünde havaya ateş açılırken yaralandığını belirtti. Omuriliğine saplanan merminin hala çıkartılamadığını ve oğlunun tedavisinin Ankara'da bir hastanede devam ettiğini, bu yüzden de oğlunun bir yakınlarının yanında kaldığını ifade eden Öztürk, şunları söyledi: "Eylül 2019 tarihinde köyümüzdeki bir düğünde oğlumuz Hamza bir magandanın silahla havaya ateş açması sonucu çıkan kurşunun omuriliğine saplanmasıyla yaralandı. Hamza hastaneye kaldırıldıktan sonra haberim oldu. O an köy bana zindan oldu. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yanına gidip kendisini görünce az da olsa acım hafifledi. Çocuğum 2 yıl adeta bitkisel hayata girdi. Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın. Ben bir baba olarak bir daha bunu kimsenin yaşamasını istemiyorum. Hamza'yı hastaneden eve getirdik. 1 gecede 3 kez hastaneye götürdüm, çok acılar yaşadık. Buradan düğün yapanlara sesleniyorum. Lütfen düğünlerde silahla ateş etmeyin. Şu anda oğlum Ankara'da yaşıyor. Oğluma hayatı zindan ettiler. Bacağında ciddi şekilde aksama var. Doktorların ameliyatla taktığı platinle yürüyor."'BİR MAGANDA BİZE BU ACILARI YAŞATTI'

Gözyaşları içinde oğlunun durumunu anlatan Zeliha Öztürk ise, "Bu acıyı bir daha kimse yaşamasın. Biz aile olarak 2 yıl gözyaşı döktük. Oğlum Ankara'da berberlik yapıyordu. Şimdi ise ayakta duramadığı için işinden oldu ve çalışamıyor. Buradan düğünlerde eğlenen gençlere sesleniyorum. Kesinlikle düğünde silahla ateş etmeyin. Biz yandık başka aileler yanmasın. Oğlum Hamza, 'Anne ben ne yapacağım' diye her gün ağlıyor" diye konuştu.


Oğlu maganda kurşunuyla yaralanan baba: Oğluma hayatı zindan ettiler
Oğlu maganda kurşunuyla yaralanan baba: Oğluma hayatı zindan ettiler
Oğlu maganda kurşunuyla yaralanan baba: Oğluma hayatı zindan ettiler
Oğlu maganda kurşunuyla yaralanan baba: Oğluma hayatı zindan ettiler
Oğlu maganda kurşunuyla yaralanan baba: Oğluma hayatı zindan ettiler
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Ramazan Öztürk, Hamza Öztürk, Aksaray, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oğlu maganda kurşunuyla yaralanan baba: Oğluma hayatı zindan ettiler - Son Dakika


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