Oğlu ölü bulunan babanın feryadı Yaktın bizi oğlum - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde bir iş yerinde gece bekçisi olan Süleyman Hortul (22), eve dönüş yolunda ölü bulundu. Park halindeki motosikletinin yanında başından yaralanmış şekilde bulunan Hortul'un şüpheli ölümüyle ilgili araştırma başlatıldı. Acı haberi alan baba Yener Hortul ise, Yaktın bizi oğlum diye gözyaşı döktü.

Olay, saat 04.30 sıralarında Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi Azaplar mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Serik yönüne giden Süleyman Hortul, 07 YC 231 plakalı motosikletin yanında yerde kan içinde yatarken bulundu. Durumu gören diğer araç sürücülerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede Süleyman Hortul'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Süleyman Hortul'un başından yaralı olduğu, motosikletinin ise hemen baş ucunda park halinde durduğu ve herhangi bir kaza izi bulunmadığı anlaşıldı. Yine olay yerinde başka bir araca ait olduğu tahmin edilen parçalar bulundu.'BİZ SENSİZ NE YAPARIZ'Olayı haber alıp gelen Hortul'un babası ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Baba Yener Hortul, Yaktın bizi oğlum, biz sensiz ne yaparız diyerek ağladı. Hortul'un cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.

Ölümü şüpheli bulunan Süleyman Hortul'un bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalıştığı, Antalya'dan evine döndüğü sırada olayın meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor.