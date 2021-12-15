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Oğlu ölünce kendisini resme adadı, ilk sergisini SMA'lı bebek için açtı - Son Dakika

Oğlu ölünce kendisini resme adadı, ilk sergisini SMA'lı bebek için açtı

15.12.2021 11:52
Oğlu ölünce kendisini resme adadı, ilk sergisini SMA'lı bebek için açtı

ESKİŞEHİR'de, oğlunu 20 yaşındayken lenf kanserinden kaybettikten sonra eğitim almamasına rağmen resim yapmaya başlayan ilkokul mezunu Halime Gezek (45), çobanlık ettiği koyunların arasında resmettiklerinden ilk sergisini açtı.

ESKİŞEHİR'de, oğlunu 20 yaşındayken lenf kanserinden kaybettikten sonra eğitim almamasına rağmen resim yapmaya başlayan ilkokul mezunu Halime Gezek (45), çobanlık ettiği koyunların arasında resmettiklerinden ilk sergisini açtı. Resimle ve çocuklara yararlı işler yaparak evlat acısını hafifletmeye çalıştığını, serginin gelirini de SMA'lı Muzaffer Emin Kiraz'a (1,5) bağışlayacağını belirten Gezek, "Oğlum yaptığım resimlerde, yazdığım şiirlerde yaşasın istiyorum" dedi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Üçsaray Mahallesi'nde çobanlık yapan Halime ve Muharrem (47) Gezek çiftinin tek çocukları olan Battal Gazi Gezek, 2019 yılında lenf kanserine yakalandı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık 1 ay tedavi gören Battal Gazi hayatını kaybetti. Halime Gezek, oğlunun ölümünün ardından eğitim almamasına rağmen kendisini resme adadı. İlkokul mezunu olan Gezek, satın aldığı tuvalle merada otlattığı koyunların arasında 'anne- oğul' temalı tabloların yanı sıra köylü kadınlar ile manzara resimleri yaptı. Halime Gezek, 1,5 yılda 26 tablo hazırladı.

'YARALARIM RESİMLE BİRAZ HAFİFLEDİ'Yaptığı resimlerle başka çocuklara yardım etmenin, kendi evlat acısını hafiflettiğini belirten Halime Gezek, "Birilerine dokunursam benim de yaram sarılır, diye düşündüm. Bu umutla da ayağa kalktım ve resim yapmaya başladım. Bu süreçte eşimin de bana çok desteği oldu. Ne yapmak istediysem onayladı. 'Sana güveniyorum. Yapmak istediğin şeylerin güzel olduğunu bildiğim için yanındayım' dedi. O da bana cesaret verdi. Çevrem de bana çok destek oldu. 'Köy şartlarında bunları nasıl yapıyorsun?' diyenlere de şöyle diyorum; sanatın her yönünü sevdin mi, zor da olsa yapabiliyorsun. Bu resimlerim genelde 'anne- oğul' temalı. Böyle olmasını ben istedim ama sürekli 'anne-oğul' çalışmak beni üzüyordu. Hepsine duygumu yansıtıyordum. Resim yaptığımda yaralarım biraz daha hafifledi. Ben başka çocuğun yarasını sardığımda hem benim yaram hafifliyor hem de oğlumun hayali gerçekleşiyor. Amacım, diğer annelere de örnek olmak çünkü acı da çeksen, kahrolsan da geri gelmiyor ki. Ben kimseye yük olmak istemem. Yararlı olmak isterim. Oğlum da onu isterdi. Kadınların üretken olduğunu düşünürdü. Bir şeyler üretmeyi, onu hayata geçirmeyi, kadını ön plana almayı çok severdi" diye konuştu. SERGİ, SMA HASTASI MUZAFFER YARARINA

Halime Gezek, Odunpazarı Belediyesi'nin katkısıyla 26 resimden oluşan ilk sergisini açtı. Ahşap Eserler Müzesi'nde 'Yarına Umutla' ismiyle sergiyi açan Gezek, aralarında oğlunun da resimlerinin bulunduğu eserlerini satışa çıkardı. Gezek, hem oğlunun anısını yaşatmak hem de sergiden elde edilecek gelirle SMA'lı Muzaffer Emin Kiraz'a destek olmak istediğini söyledi.


Oğlu ölünce kendisini resme adadı, ilk sergisini SMA'lı bebek için açtı
Oğlu ölünce kendisini resme adadı, ilk sergisini SMA'lı bebek için açtı
Oğlu ölünce kendisini resme adadı, ilk sergisini SMA'lı bebek için açtı
Oğlu ölünce kendisini resme adadı, ilk sergisini SMA'lı bebek için açtı
Oğlu ölünce kendisini resme adadı, ilk sergisini SMA'lı bebek için açtı
Oğlu ölünce kendisini resme adadı, ilk sergisini SMA'lı bebek için açtı
Oğlu ölünce kendisini resme adadı, ilk sergisini SMA'lı bebek için açtı
Oğlu ölünce kendisini resme adadı, ilk sergisini SMA'lı bebek için açtı
Oğlu ölünce kendisini resme adadı, ilk sergisini SMA'lı bebek için açtı
Oğlu ölünce kendisini resme adadı, ilk sergisini SMA'lı bebek için açtı
Oğlu ölünce kendisini resme adadı, ilk sergisini SMA'lı bebek için açtı
Oğlu ölünce kendisini resme adadı, ilk sergisini SMA'lı bebek için açtı
Oğlu ölünce kendisini resme adadı, ilk sergisini SMA'lı bebek için açtı
Oğlu ölünce kendisini resme adadı, ilk sergisini SMA'lı bebek için açtı
Oğlu ölünce kendisini resme adadı, ilk sergisini SMA'lı bebek için açtı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, spinal müsküler atrofi, Battal Gazi, Seyitgazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oğlu ölünce kendisini resme adadı, ilk sergisini SMA'lı bebek için açtı - Son Dakika


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