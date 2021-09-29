Oğlu prematüre doğan baba, eşiyle aylar süren tedavi mücadelelerini kaleme aldı - Son Dakika

Çorum'da yaşayan Orhan Dağdelen, prematüre bebeklerinin kuvözde geçirdiği 71 gün ile bebeğin ilk 18 ayında yaşadıkları zorlukları anlatan kitap yazdı.

Sınıf öğretmeni Orhan ve Aylin Dağdelen çiftinin bebekleri 30 haftalık dünyaya geldi. Dağdelen çifti, prematüre bebek sahibi pek çok çift gibi zorluklar yaşarken, kuvözdeki bebeklerini kucaklarına almak için iki aydan fazla beklemek zorunda kaldı.

Çiftin mücadelesi, bebekleri kuvözden çıktıktan sonra da devam etti.

Anne Aylin Dağdelen yaşadıkları süreci günlüğünde kaleme alırken, baba Orhan Dağdelen de prematüre bebek sahibi ebeveynlere yol göstermek için eşi ve kendi deneyimlerini "Minik Savaşçı Bir Prematürenin Güncesi" adını verdiği kitapta topladı.

Orhan Dağdelen, AA muhabirine, oğlunun, gebelik zehirlenmesi nedeniyle 14 Haziran 2019'da 950 gram 35 santimetre olarak prematüre doğduğunu söyledi.

Doğum sonrası süreçte birçok zorluk yaşadıklarını belirten Dağdelen, "Oğlumuz Kerim Bilgehan Dağdelen 71 gün kuvözde kaldı. Bu süreçte gerçekten çok zorluklar çektik. Bebeğimiz kuvözdeyken sürekli yeni bebekler gelip gidiyordu. Oradaki anne babaların üzüntüsünü, çaresizliğini gördüm. Biz de bu süreci yaşadık. Bütün yaşadıklarımızı anne balalar için kitaplaştırdım. Onlara bu geçtiğimiz engebeli yolların bir krokisini vermek istedik." dedi.

Başka bir babanın çaresizliği kitap yazmasına neden oldu

Prematüre bebek sahibi ebeveynlere bu zorlu yolculukta yalnız olmadıklarını hatırlatmak istediklerini dile getiren Dağdelen, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu süreçte zorluk yaşayan başka aileleri de gördük. Oğlumuzun kuvözden çıkmasına yakın servise 800 gram doğmuş bir kız bebek geldi. Yeni doğan yoğun bakım önünde bu bebeğin babasının yüzündeki çaresizliği gördüm. Yanına gidip konuşmam gerektiğini düşündüm. Ona göre bir tecrübemiz vardı. Onunla konuştum ve onu teskin ettim. Kitap fikri aslında ilk oradan ortaya çıktı."

Dağdelen, prematüre bebeği olan anne ve babaların en çok merak ettiği konuların başında çocuğunun nasıl büyüyüp kilo alacağı, kuvözden çıktıktan sonraki süreç, beslenme, giyim ve aşı gibi konuların geldiğini belirterek, bu konuları tecrübeleriyle kitapta aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Kitapta eşinin tuttuğu günlükteki bilgilerin yanı sıra oğlunun hangi ayda kaç kiloya ulaştığına kadar her tecrübenin paylaşıldığını vurgulayan Orhan Dağdelen, grafikler ve fotoğraflarla da bebeklerinin gelişimini aktardığını belirtti.

Dağdelen, şimdi 2 yaşında olan oğullarının büyük bir mücadelenin ardından yaklaşık 11 kiloya ulaştığını sözlerine ekledi.