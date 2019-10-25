Son Dakika Haberleri: Oğlu şehit düşmeden önce rüyasında görmüş
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Oğlu şehit düşmeden önce rüyasında görmüş

48 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) annesi Rabia Bebek, oğlunun şehadet haberini almadan önce rüyasında gördüğünü anlattı.

Oğlu şehit düşmeden önce rüyasında görmüş, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) annesi Rabia Bebek, oğlunun şehadet haberini almadan önce rüyasında gördüğünü anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, beraberinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Göksun Kaymamamı Ejder Demir ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44), Göksun ilçesindeki baba ocağını ziyaret etti.

Ünal, şehidin babası Kemal ve annesi Rabia ile bir süre sohbet etti.

Şehidin annesi Rabia Bebek, oğlunun şehit düşmeden önce gördüğü rüyayı Mahir Ünal ve beraberindekilere anlattı.

Rüyasında bir askerin kendisine oğlunun mendilini getirdiğini gördüğünü söyleyen Rabia Bebek, şöyle devam etti:

"Allah Allah bu asker bizim eve niye geldi' dedim. Asker bir mendil verdi bana, 'teyze bu Hacı'nın kokusu, sana gönderdi, annem koklasın' dedi. Ben de kokladım, 'Hac'ım, kuzum' dedim. Sonra 'asker oğlum bu yavrumun kokusu' dedim. İçim yandı, kavruldum ve rüyadan uyandım ne asker ne mendil vardı. Sonra elimi kokladım, Hacı'nın kokusu, 'kokuna kurban yavrum, şehit mi düştün' dedim. Bir süre sonra kapı zili çaldı, kapıyı açtığımda askerle karşılaştım. Askere yavrum seni tanıyorum, gece bana yavrumun mendilini, kokusunu getirdin dedim. Bak yavrumun kokusu daha elimde."

Barış Pınarı Harekatı, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:14 Kaynak: AA
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