Son Dakika Haberleri: Oğlu tarafından bıçaklanan baba ağır yaralandı
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Oğlu tarafından bıçaklanan baba ağır yaralandı

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çeştepe Mahallesi'nde yaşadıkları evde A.A. (50), oğlu İ.A. (20) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A, bıçakla babasını yaralayıp olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:12 Kaynak: AA
Çeştepe, Efeler, Aydın, Güncel
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