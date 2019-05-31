Son Dakika Haberleri: Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

42 dakika önce

ADANA'da oğlu tarafından bıçaklanan İbrahim Ö. (39), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti., System.String[]

ADANA'da oğlu tarafından bıçaklanan İbrahim Ö. (39), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Annesiyle tartıştığı için babasının bıçakladığını iddia eden O.Ö. (17) ise tutuklandı.
Olay, 27 Mayıs'ta 22.30 sıralarında Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49027 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babasının tartıştığını gören O.Ö., araya girmek istedi. Tartışmaya dahil olan O.Ö., öfkelendiği babası İbrahim Ö.'yü bacağından iki kez bıçaklayıp, evden kaçtı. İbrahim Ö. yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan İbrahim Ö. tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı. Olayın ardından kaçan O.Ö. ise evlerinin yakınındaki bakkal dükkanında saklanmaya çalışırken yakalandı. Yoğun bakımda tedavisi sürdürülen İbrahim Ö., 4 gün sonra yaşamını yitirdi. O.Ö. ise sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Adana

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:16 Kaynak: DHA
Aydınlar, Seyhan, Adana, Güncel
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