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Son dakika haber! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi defnedildi - Son Dakika

Son dakika haber! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi defnedildi

03.02.2022 18:06

Son dakika haberi... Orhangazi ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi toprağa verildi.

Orhangazi ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi toprağa verildi.

Olayda ölen Halil U'nun naaşı, Muradiye Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına götürülerek defnedildi.

Törene, Halil U'nun eşi Mürvet U'nun yanı sıra akrabaları, komşuları ve vatandaşlar katıldı.

Mürvet U'nun, oğlunun bıçaklı saldırısından, evden dışarı çıkarak kurtulduğu öğrenildi.

Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki evlerinde Muhammet U. (33) ile babası Halil U. (65) arasında tartışma çıkmıştı. Oğlu tarafından bıçakla yaralanan Halil U. kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmiş, katil zanlısı Muhammet U. ise gözaltına alınmıştı.

Son dakika haber! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi defnedildi
Son dakika haber! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi defnedildi
Son dakika haber! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi defnedildi

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Orhangazi, Muradiye, Cenaze, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi defnedildi - Son Dakika


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