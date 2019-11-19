Son Dakika Haberleri: Oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı
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Oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde oğlu tarafından bıçaklandığı ileri sürülen kadın hastanede tedavi altına alındı.

Oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde oğlu tarafından bıçaklandığı ileri sürülen kadın hastanede tedavi altına alındı.

Eşinden ayrılan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Esma S. ile oğlu M.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.D'nin annesini bıçakladıktan sonra evde bulunan 2 cep telefonunu alıp kaçtığı ileri sürüldü.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Esma S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olay sırasında evde olmayan Esma S'nin birlikte yaşadığı kişinin ifadesini alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ege Üniversitesi, Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:28 Kaynak: AA
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