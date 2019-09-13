Oğlu tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu
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Adıyaman'da oğlu tarafından darp edildiği ileri sürülen kadın hastanelik oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:27 Kaynak: İHA
Adıyaman'da oğlu tarafından darp edildiği ileri sürülen kadın hastanelik oldu.
İddiaya göre, kent merkezinde ikamet eden Z.T. (58), bilinmeyen nedenlerden dolayı oğlu S.T. tarafından darp edildi. Darp edilen kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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