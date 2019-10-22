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Son Dakika 3. Sayfa Oğlu tarafından darp edilen yaşlı kadın hastanelik oldu

Oğlu tarafından darp edilen yaşlı kadın hastanelik oldu

36 dakika önce

Oğlu tarafından darp edilen yaşlı kadın hastanelik olduAKSARAY - Aksaray'da parkinson hastası oğlu tarafından darp edildiği iddia edilen 73 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Oğlu tarafından darp edilen yaşlı kadın hastanelik oldu

AKSARAY - Aksaray'da parkinson hastası oğlu tarafından darp edildiği iddia edilen 73 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkinson hastası 31 yaşındaki İsmail A., komşularıyla beraber dışarıda oturan 73 yaşındaki annesi Aşure A.'nın üzerine yürüyerek bağırmaya başladı. Komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan İsmail A., iddiaya göre sakinleştirilemeyince annesini darp etti. Bu sırada komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri annesini darp eden İsmail A.'yı gözaltına aldı. Kafasından, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan anne ise olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın tedavi altına alınırken, parkinson hastası olduğu öğrenilen gençte polis ekiplerince aynı hastaneye getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen İsmail A., sevk edildiği savcılık tarafından serbest bırakıldı.

"Oğlum beni hep dövüyor"

112 Acil Yardım ekiplerinin kolunda yürüyerek ambulansa götürülen anne Aşure A., oğlunun sürekli kendisini dövdüğünü belirterek, "Oğlum beni dövdü. Bak şuram, her tarafım. Görünen yerler buram. Görünmeyen yerlerimde de var. Bir şey yok, kendi kendine sinir yapıyor. İçtiği haplar strese sokuyor, doktorun yazdığı haplar. Beni dövüyor, hep dövüyor beni" dedi.

Oğlu tarafından darp edilen yaşlı kadın hastanelik oldu

Aksaray, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:34 Kaynak: İHA
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