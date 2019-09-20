Son Dakika Haberleri: Oğlu tarafından dövülen görme engelli anne, hastanede öldü
Son Dakika Güncel Haber

Oğlu tarafından dövülen görme engelli anne, hastanede öldü

1 saat önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 2 ay önce oğlu Bekir Baştosun (50) tarafından dövüldüğü öne sürülen görme engelli Görgün Baştosun (75), tedavi gördüğü olduğu hastanede yaşamını yitirdi.

Oğlu tarafından dövülen görme engelli anne, hastanede öldü, System.String[]

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 2 ay önce oğlu Bekir Baştosun (50) tarafından dövüldüğü öne sürülen görme engelli Görgün Baştosun (75), tedavi gördüğü olduğu hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 25 Temmuz günü Eski İzmir Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrılan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Bekir Baştosun, birlikte yaşadığı görme engelli annesi Görgün Baştosun'u iddiaya göre dövdü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Görgün Baştosun, kendisini ziyarete gelen iki kızı tarafından kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Görgün Baştosun, kızlarının çağırdığı ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Baştosun, daha sonra kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

Olayın hemen ardından gözaltına alınan Bekir Baştosun ise emniyette darp suçlamalarını kabul etmedi ve annesinin düştüğünü ileri sürdü. Bekir Baştosun'un çelişkili ifade vermesi üzerine, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çalışmada Bekir Baştosun'un annesini döverken gören bir tanık ortaya çıktı. Bekir Baştosun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren Görgün Baştosun, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı'da kayıp Burhan Aykurt olayında "Konsomatris" detayı herkesi şaşırttı
DEAŞ'ın infaz timi mensubu İzmir'de yakalandı Bakan Pakdemirli'nin "Motoruna kuşlar yuva yaptı" dediği yangın söndürme uçakları Teknofest'te gösteri yaptı Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:20:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oğlu tarafından dövülen görme engelli anne, hastanede öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]