Son Dakika Haberleri: Oğlu Tarafından Odada Ölü Bulundu

Oğlu Tarafından Odada Ölü Bulundu

1 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi, yaşadığı evde oğlu tarafından ölü bulundu.

Oğlu Tarafından Odada Ölü Bulundu, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi, yaşadığı evde oğlu tarafından ölü bulundu.

Olay, Akyazı ilçesi Konuralp Mahallesi Yuvalak Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. 51 yaşındaki üç çocuk babası Süleyman Okuyan, iddiaya göre, sabah saatlerinde rahatsız olduğunu söyleyerek odasına geçti. Bu arada işten eve gelen Okuyan'ın oğlu babasını uyandırmak için odasına girdi. Oğlu, babasının hareketsiz yattığını görünce, durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Okuyan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Okuyan'ın cenazesi yarın toprağa verilecek. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:03 Kaynak: İHA

Konuralp, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa
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