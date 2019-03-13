Oğlu Tarafından Öldürüldüğü İddia Edilen Yaşlı Kadın Defnedildi

Kırşehir'de oğlu tarafından boğularak öldürülen annenin cenazesi, Kaman ilçesinde toprağa verildi.

Kırşehir'de oğlu tarafından boğularak öldürülen annenin cenazesi, Kaman ilçesinde toprağa verildi.



Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Çevlik mevkisinde toprağa gölümü vaziyette bulunduktan sonra otopsi için Karakeçili Devlet Hastanesine kaldırılan Fikar Talu'nun (74) cenazesi, buradaki işlemlerin ardından Kaman'ın Hamit köyüne getirildi.



Talu'nun cenazesi, köy camisinde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından trafik kazasında kaybettiği eşinin kabrinin de bulunduğu Yukarı Çiftlik köyü mezarlığında defnedildi.



Cenaze namazına, Kaman İlçe Kaymakamı Murat Girgin, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Çıracı, ve ölen kadının yakınları katıldı.



Olay





Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yaşayan Fikar Talu'dan haber alamayan yeğeninin Kaman İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine köyde inceleme yapan ekipler, kadının en son oğlu M.T. ile bir araca binerek ayrıldığını tespit etmişti.





Ankara'da yaşayan M.T'nin buradan kiraladığı araçla köye geldiğini belirleyen ekipler, aracın ait olduğu şirkete ulaşarak GPS kayıtlarından aracın Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi istikametine gittiği ve bir süre bölgede durduğu bilgisine ulaşmıştı.





Karakeçili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bölgede yapılan araştırmada, Fikar Talu'nun cesedi Karakeçili-Kırıkkale karayolu üzerindeki Çevlik mevkisinde toprağa gölümü vaziyette bulunmuştu.



Ankara'da yakalanan zanlı M.T, tutuklanmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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