Oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi morgtan alındı - Son Dakika
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Oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi morgtan alındı

01.04.2022 12:50
Oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi morgtan alındı

Adana'da oğlu tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadının cenazesi yakınları tarafından adli tıp kurumu morgundan alındı.

Adana'da oğlu tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadının cenazesi yakınları tarafından adli tıp kurumu morgundan alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi 3108 Sokak'ta meydana geldi. Erkek kuaförü Kemal B. (22), 6 yıl önce babasından boşanan ve kendilerinden ayrı yaşayan annesi Ayşe Okuyucu'nun (40) oturduğu eve gitti. Evi izleyen zanlıyı annesi fark edip yanında bir kadınla elinde bıçakla sokağa çıktı. Bu durumu gören zanlı annesine doğru koşup tabancayla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar Ayşe Okuyucu'nun boynu, göğüs ve karın kısmına isabet etti. Ayşe Okuyucu kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kadını, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Ayşe Okuyucu, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Annesini vurduktan sonra ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirmeye çalışan cinayet şüphelisi Kemal Bozkurt, o sırada izinli olan bir özel harekat polisi tarafından yakalanarak, etkisiz hale getirildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelinin, ilk ifadesinde annesi için "Başımızı öne eğdi" dediği öğrenildi. Ayşe Okuyucu'nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Katil zanlısı Kemal Okuyucu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayşe Okuyucu'nun cenazesi bugün Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Okuyucu'nun ağabeyi Yılmaz Okuyucu ve halası Ayşe Okuyucu tarafından teslim alındı. Hala Ayşe Okuyucu, yeğenin cenaze teslimi sırasında gözyaşlarını tutamadı. Okuyucu'nun cenazesi daha sonra Kozan ilçesindeki Postkabasakal Mezarlığı'na defnedildi. - ADANA

Oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi morgtan alındı
Oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi morgtan alındı
Oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi morgtan alındı

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Annesini sokak ortasında öldüren şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Başımızı öne eğdi Annesini sokak ortasında öldüren şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Başımızı öne eğdi

Adli Tıp Kurumu, Sarıçam, Adana, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi morgtan alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi morgtan alındı - Son Dakika
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