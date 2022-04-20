Oğlu tarafından teslim olması için uyarılan firari sürücü, 23 gün sonra vicdana geldi - Son Dakika
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Oğlu tarafından teslim olması için uyarılan firari sürücü, 23 gün sonra vicdana geldi

20.04.2022 13:19
Oğlu tarafından teslim olması için uyarılan firari sürücü, 23 gün sonra vicdana geldi

Denizli'de karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya çarptıktan sonra arkasına bile bakmadan kaçarak ölümüne neden olan sürücü, 23 sonra vicdana gelerek teslim oldu.

Denizli'de karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya çarptıktan sonra arkasına bile bakmadan kaçarak ölümüne neden olan sürücü, 23 sonra vicdana gelerek teslim oldu. Kazadan birkaç gün sonra oğlu tarafından ikaz edilmesine rağmen gizlenmeye devam eden sürücü, "Ben bir şeye çarptım ancak çarptığımın insan olduğunun farkında değildim. Kazanın ardından, faili meçhul kazalarda ölen olup olmadığına baktım" diye ifade verdi.

27 Mart 2022 tarihinde Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde meydana gelen kazada; Ali Marım Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan Vehbi Tanrıöven (78), kimliği ve plakası tespit edilemeyen otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Yaşlı adama çarptıktan sonra arkasına bile bakmadan kaçan ve plakası uzun araştırmalar sonucu belirlenen 20 DN 812 plakalı otomobilin sürücüsü Yıldıray Ö., eve gidip aracındaki hasarları gördükten sonra ölümlü kaza haberlerini araştırmaya başladı. Oğlu tarafından kaza yaptığı bölgede bir ölümlü kaza meydana geldiği ve bunun kendisi olabileceği belirtilmesine rağmen gizlenmeye devam eden sürücü, plakası tespit edildikten sonra ifadeye çağırılmasına rağmen gidip teslim olmadı. Ailesinin baskılarına daha fazla dayanamayan Yıldıray Ö., 23 gün sonra vicdana gelip teslim olduktan sonra dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücünün yargılanmasına tutuklu olarak devam edileceği bildirildi.

İFADELERİ PES DEDİRTTİ

Çarptığı yaşlı adama yardım etmek yerine kaçmayı tercih eden iş adamı Yıldıray Ö'nün mahkemede verdiği ifadeleri ise duyanlara pes dedirtti. 27 Mart 2022 Pazar günü yaşadıklarını anlatan Yıldıray Ö., "20 DN 812 plakalı araç benim şirketimin üzerine kayıtlıdır. Bu aracı 27 Mart 2022 Pazar günü meydana gelen kazada ben kullanıyordum. Olay günü öğle saatlerinde aracımla gezmeye çıktım. Öğleden sonra annemin yanına Gümüşler Mahallesi'ne gittim. Saat 16 -17.00 sıralarında, geri döndüm. Biraz gezdikten sonra Karcı Mahallesi'nde arkadaşımın yanına gittim. Arkadaşımla 30 dakika oturduktan sonra kazadan 10- 15 dakika evvel yanından ayrıldım. Arkadaşımla birlikte alkol almadık, dönüş yolunda Ali Marım Bulvarı üzerinden Üçler-İzmir istikametine seyir halinde olduğum esnada bir şeye çarptığımı hissettim ama insana çarptığımı anlamadım. Işıklarda durduğumda sol aynamın olmadığını fark ettim. Eve gittiğimde akşam karanlığında telefon ışığında aracı kontrol ettiğimde sol ön farın üzerinde kaputta bir siyahlık olduğunu gördüm" dedi.

"OĞLUM BENİ ARADI, KAZA YAPTIĞIM YERE YAKIN YERDE ÖLÜMLÜ BİR KAZA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Olayın ardından sanal ortamda sürekli ölümlü kaza haberlerine bakan ve karıştığı kazanın haberini fark eden oğlu tarafından uyarıldığını ifadede eden Yıldıray Ö., "Aradan geçen birkaç günde Denizli'deki faili meçhul kazalarda ölen olup olmadığına baktım ve bir sonuç elde edemedim. Oğlum beni aradı sosyal medyada bir haber gördüğünü benim kaza yaptığım yere yakın yerde ölümlü bir kaza meydana geldiğini belirtti. Ben bir şeye çarptım ancak çarptığımın insan olduğunun farkında değildim. Kazanın hemen öncesinde hiç fren yapmadım ileride trafik ışıkları kırmızı yandığından dolayı hızlı seyretmiyordum. Telefonla meşgul değildim ve bilincim yerindeydi, dalgınlık kesin vardı ancak sarhoş değildim" şeklinde konuştu.

(Semih Can Yılmaz - İHA)

Oğlu tarafından teslim olması için uyarılan firari sürücü, 23 gün sonra vicdana geldi
Oğlu tarafından teslim olması için uyarılan firari sürücü, 23 gün sonra vicdana geldi

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Merkezefendi, 27 Mart, Denizli, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oğlu tarafından teslim olması için uyarılan firari sürücü, 23 gün sonra vicdana geldi - Son Dakika


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