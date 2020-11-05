Oğlu tek kulakla dünyaya gelen anne: Sarp'ın yardım çağrısına kulak verin - Son Dakika

Oğlu tek kulakla dünyaya gelen anne: Sarp'ın yardım çağrısına kulak verin

05.11.2020 08:47
Oğlu tek kulakla dünyaya gelen anne: Sarp'ın yardım çağrısına kulak verin, System.String[]

ANTALYA'da yaşayan 2,5 yaşındaki Sarp Ege Aktaş, kulak kanalı, kulak deliği ve dış kulağı olmadan, 'Kulak Yokluğu' (Microtia) hastası olarak dünyaya gözlerini açtı.

ANTALYA'da yaşayan 2,5 yaşındaki Sarp Ege Aktaş, kulak kanalı, kulak deliği ve dış kulağı olmadan, 'Kulak Yokluğu' (Microtia) hastası olarak dünyaya gözlerini açtı. Ailesi, sesleri ayırt etmekte zorlanan Sarp'ın 3- 4 yaşlarına kadar ABD'de tedavi olabilmesi için sosyal medya üzerinden bağış kampanyası başlattı. Sarp'ın annesi Yağmur Aktaş, "Amerika'ya en kısa sürede gidebilmeyi umuyoruz. Bu yüzden lütfen yardım çağrımıza, Sarp'a kulak verin" diye konuştu.

Antalya'da yaşayan Yağmur ve Ahmet Aktaş'ın oğulları Sarp Ege, 'Kulak Yokluğu' hastası olarak dünyaya geldi. 10 bin kişide 1 görülen hastalık nedeniyle tek kulağıyla sesleri ayırt etmekte zorlanan Sarp Ege'nin sağlıklı duyabilmesi için kulak kanalı, kulak deliği ve dış kulak yapılması gerekiyor. ABD'de California Ear Institute'deki doktorların, tek ameliyatta erken yaşta hem kulak kepçesi yapılıp hem de kulak deliği açılarak Sarp'ın işitmesinin mümkün olduğunu söylemesinin ardından Aktaş ailesi, oğullarının tedavisi için sosyal medyada kampanya başlattı. Sarp Ege'nin ABD'de yapılacak tedavisi için 90 bin dolara ihtiyacı olduğunu açıklayan Aktaş çifti, Sarp'ın yardım çağrısına kulak verilmesini istedi.

'10 BİNDE 1 GÖRÜLÜYOR'Yağmur Aktaş, oğlu Sarp'ın bir kulağı oluşmadan dünyaya geldiğini söyleyerek, 'Kulak Yokluğu' teşhisi konulduğunu söyledi. Aktaş, "Bu hastalık anne karnında bir şeylerin ters gitmesi sonucu gerçekleşiyormuş. Tam olarak sebebi bilinmiyor. 10 bin canlı doğumda 1, çok nadir görülen bir rahatsızlık. Çok şükrediyoruz bu halimize ama tedavisi olduğu için çok mutlu ve umutluyuz" dedi.SARP'IN TEDAVİSİ ABD'DE'Sarp'ın ABD'de tedavi görmesi gerektiğini belirten Yağmur Aktaş, "Üzüldüğümüz nokta, tedavisi olduğu halde bunu oğluma yeterli zamanda sağlayamıyoruz. Bu yüzden herkesin desteğine ihtiyacımız var. Oğlumun tedavisinde kulak kepçesi yeniden yapılıp, kulak deliği açılıp, bir de kulak yolu yapılacak. Sarp bu sayede tamamen duyabilecekmiş. ABD'deki doktorlar bunu bize söyledi. Tomografi ve işitme testi sonuçlarına göre Sarp, 10 skalada 9 alıyor. Ameliyat için mükemmel bir aday aslında. O yüzden ameliyatını yaptırabilirsek bizler kadar iyi duyabilecek. Çünkü tek kulakla hiçbirimiz idare edemiyoruz" diye konuştu.'SESLERİ AYIRT EDEMİYOR'Sarp'ı park gibi kalabalık bir ortama götürdüklerinde tek kulakla sesleri ayırt edemediğini belirten Yağmur Aktaş, "Okula başladığında, teneffüste, sınıfta bizler kadar iyi anlayamayacak. Sesleri ayırt edemeyecek. Doktorların öngörüleri bu şekilde. Bu yüzden okula başlamadan tedavi ettirmek istiyoruz. İşitme anlamında kritik dönem 3- 4 yaş. Bu yaşlarda ona bu imkanı sağlayarak elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi.'ABD'YE KISA SÜREDE GİDEBİLMEYİ UMUYORUZ'

Sarp'ın ABD'deki tedavisi için sosyal medya üzerinden bağış kampanyası başlattıklarını duyuran Yağmur Aktaş, "Amerika'ya en kısa sürede gidebilmeyi umuyoruz. Bu yüzden lütfen yardım çağrımıza, Sarp'a kulak verin" diye konuştu.


Oğlu tek kulakla dünyaya gelen anne: Sarp'ın yardım çağrısına kulak verin
Oğlu tek kulakla dünyaya gelen anne: Sarp'ın yardım çağrısına kulak verin
Oğlu tek kulakla dünyaya gelen anne: Sarp'ın yardım çağrısına kulak verin
Oğlu tek kulakla dünyaya gelen anne: Sarp'ın yardım çağrısına kulak verin
Oğlu tek kulakla dünyaya gelen anne: Sarp'ın yardım çağrısına kulak verin
Oğlu tek kulakla dünyaya gelen anne: Sarp'ın yardım çağrısına kulak verin

Amerika Birleşik Devletleri, Antalya, Anne, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oğlu tek kulakla dünyaya gelen anne: Sarp'ın yardım çağrısına kulak verin - Son Dakika


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