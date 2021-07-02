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Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir - Son Dakika

Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir

02.07.2021 09:49

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün aracının camından küfür ederek tabancayla ateş açtığı görüntüler gündem oldu. Videonun iki yıl önce çekildiğini belirten Murat Övüç ise, görüntüleri gündeme getiren kişilerin düşmanlarını olduğunu ileri sürerek, "Oğlum bunu iki yıl önce çektiğinde uyarmıştım. Gençlik hatasıydı. Oğlum sonradan çok pişman oldu. Videoyu kaldırmıştı. Düşmanlarım bu görüntüyü tekrar gündem yaptı. Oğlum iyilik timsali bir insandır. Zaten çok pişman oldu'' dedi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün otomobilinden evlere doğru rastgele ateş açtığı görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Trafikte adeta terör estiren Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmış ancak bir süre sonra ise silmişti.

TOPU DÜŞMANLARINA ATTI

Burakcan Övüç'ün skandal görüntüleri tepki çekmeye devam ederken, Murat Övüç ise oğlunu savundu. Görüntülerin iki yıl önce çekildiği, düşmanları tarafından yeniden gündeme getirildiğini söyleyen Övüç, oğlunun iyilik timsali bir insan olduğunu söyledi. Övüç'ün dikkat çeken açıklaması şu şekilde;

''OĞLUM İYİLİK TİMSALİDİR''

"İki yıl önceki görüntüyü tekrar önümüze getirdiler. Düşmanlarımız yaptı. Oğlum bunu iki yıl önce çektiğinde uyarmıştım. Gençlik hatasıydı. Oğlum sonradan çok pişman oldu. Videoyu kaldırmıştı. Düşmanlarım bu görüntüyü tekrar gündem yaptı. Oğlum iyilik timsali bir insandır. Çevresi onu tanır. Zaten çok pişman oldu"

Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir

Burakcan Övüç, Murat Övüç, Medya, Terör, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir - Son Dakika Magazin


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