Oğlu uyuşturucu bağımlısı olan annenin feryadı: "Oğlumu bu illetten kurtarın" - Son Dakika
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Oğlu uyuşturucu bağımlısı olan annenin feryadı: "Oğlumu bu illetten kurtarın"

15.04.2022 11:20
Oğlu uyuşturucu bağımlısı olan annenin feryadı: "Oğlumu bu illetten kurtarın"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oğlu yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan E.K. isimli kadın, oğlunun 8 yıldır uyuşturucu kullandığını, adım adım ölüme gittiğini belirterek "Ne olur oğlumu bu illetten kurtarın" diye feryat etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oğlu yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan E.K. isimli kadın, oğlunun 8 yıldır uyuşturucu kullandığını, adım adım ölüme gittiğini belirterek "Ne olur oğlumu bu illetten kurtarın" diye feryat etti. Aynı dakikalarda mahkemeye çıkarılan oğlu ise kameralara el hareketi çekerek poz verdi.

Antalya'dan Kızılağaç Turizm Bölgesine uyuşturucu getirileceği bilgisi alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirilen operasyonla 5 adet suç kaydı bulunan A.Y.Y. isimli şahsı turizm yolu üzerinde yakaladı. Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından Jandarma Narkotik Köpeği Ofset'in de katılımıyla A.Y.Y.'nin ikametinde yapılan aramada; 36 gram eroin, 4 gram metamfetamin ve 10 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

A.Y.Y.'nin evinin yakınında bir yere yüklü miktarda uyuşturucu madde sakladığı bilgisi üzerine Narkotik Köpeği Ofset tarafından evin çevresinde ormanlık alanda yapılan aramadan sonuç alınamadı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan A.Y.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Tek isteği oğlunun tedavi ettirilmesi

Oğlunun hurda topladığını ve hurdadan kazandığı para ile uyuşturucu aldığını belirten anne E.K. "Oğlum 8 yıl önce askerlik celbi gelince psikolojisi bozuldu ve askere gitmemek için kaçtı. Bu süreçte uyuşturucuya başladı. 2 yıl öncesine kadar iyi bir işi vardı. 2 yıldır da hurda toplayıp kazandığı para ile uyuşturucu alıyor. Ne yaptıysam bir türlü koparamadım. Başvurmadığım hiçbir yer kalmadı. Ne yazık ki hiç kimse yardımcı olmadı ya da olmak istemedi. Şu an hala askeriyenin adamı gözüküyor. Yazmadığım yer kalmadı ama ne yazık ki kimse elimizden tutmadı. Şu an asker kaçağı durumunda. Firar gözüküyor. Ben oğlumu bu illetten kurtarabilmek için valiliğe, savcılığa, Emniyet, karakol gitmediğim yer kalmadı. Ama bir çare bulamadım. Biz bir şey yapamayız bağımlı diyorlar. Ben oğlumun gözümün önünde ölüme gitmesini seyrediyorum. Oğlum önce folyoyla içiyordu. 1 yıldır şırınga ile alıyor. Çocuğum tamamen bitmiş durumda, aklı gitmiş durumda. Ben devletimizin bu duruma çözüm bulmasını istiyorum. Benim gibi milyonlarca anne var. İçiciye biz bir şey yapamayız diyorlar. Soruyorum; onlar yapamıyorsa buna kim bir şey yapacak. Bu duruma kim engel olacak. Ben 43 yaşında bir anneyim. Bugüne kadar elimden gelen her şeyi yaptığıma inanıyorum. Benim 1 oğlum 1 kızım var. Devletimizden oğlumu tedavi ettirmesini ve bu illetten kurtarmasını istiyorum. Tek istediğim bu" diye konuştu.

Oğlunun daha önce uyuşturucu kullanmak suçundan ceza aldığını ve denetimli olduğuna dikkat çeken E.K. "Karakola, askeriyeye her yere başvurmama rağmen ne yazık ki çocuğumun ölüme adım adım gitmesini izlemek zorunda bırakılıyorum. Hayattaki tek beklentim, devletimden tek isteğim oğlumun tedavi görerek bu illetten kurtulmasıdır. Başka bir isteğim yok" dedi. - ANTALYA

Oğlu uyuşturucu bağımlısı olan annenin feryadı: Oğlumu bu illetten kurtarın
Oğlu uyuşturucu bağımlısı olan annenin feryadı: Oğlumu bu illetten kurtarın
Oğlu uyuşturucu bağımlısı olan annenin feryadı: Oğlumu bu illetten kurtarın
Oğlu uyuşturucu bağımlısı olan annenin feryadı: Oğlumu bu illetten kurtarın
Oğlu uyuşturucu bağımlısı olan annenin feryadı: Oğlumu bu illetten kurtarın
Oğlu uyuşturucu bağımlısı olan annenin feryadı: Oğlumu bu illetten kurtarın

YORUMLAR
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Uyuşturucu, Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğlu uyuşturucu bağımlısı olan annenin feryadı: 'Oğlumu bu illetten kurtarın' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğlu uyuşturucu bağımlısı olan annenin feryadı: "Oğlumu bu illetten kurtarın" - Son Dakika
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