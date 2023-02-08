Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giden baba Sivas'taki kazada öldü - Son Dakika
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Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giden baba Sivas'taki kazada öldü

08.02.2023 21:39

Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giden baba Sivas'taki kazada öldü Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için Kahramanmaraş'a giden baba Sivas'ta geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giden baba Sivas'taki kazada öldü

RİZE - Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için Kahramanmaraş'a giden baba Sivas'ta geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği deprem sonrası Kahramanmaraş'ta öğretmen olarak görev yapan oğlu Cihan Enginer ve gelinini Rize'ye getirmek için Ardeşen ilçesinden yola çıkan Şaban Ali Enginer, Sivas'ta şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan araçta Şaban Ali Enginer hayatını kaybederken Enginer'in kardeşi ve eniştesi yaralandı. Yaralanan iki kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken Enginer'in cenazesi Ardeşen'de defnedilmek üzere bugün Sivas'tan yola çıktı.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Ardeşen, Sivas, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giden baba Sivas'taki kazada öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giden baba Sivas'taki kazada öldü - Son Dakika
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