Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği deprem sonrası Kahramanmaraş'ta öğretmen olarak görev yapan oğlu Cihan Enginer ve gelinini Rize'ye getirmek için Ardeşen ilçesinden yola çıkan Şaban Ali Enginer, Sivas'ta şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan araçta Şaban Ali Enginer hayatını kaybederken Enginer'in kardeşi ve eniştesi yaralandı. Yaralanan iki kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken Enginer'in cenazesi Ardeşen'de defnedilmek üzere bugün Sivas'tan yola çıktı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Ardeşen, Sivas, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giden baba Sivas'taki kazada öldü - Son Dakika

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