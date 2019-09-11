Son Dakika Haberleri: Oğlu yaptığı menemeni beğenmeyen anne, balkondan atladı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Oğlu yaptığı menemeni beğenmeyen anne, balkondan atladı (2)

1 saat önce

TABURCU EDİLDİAdana'da, yaptığı menemeni beğenmeyen oğluna kızıp, evinin balkonundan atlayan Atike T., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Oğlu yaptığı menemeni beğenmeyen anne, balkondan atladı (2), System.String[]

TABURCU EDİLDİ
Adana'da, yaptığı menemeni beğenmeyen oğluna kızıp, evinin balkonundan atlayan Atike T., tedavisinin ardından taburcu edildi. Ayakları kırılan anne Atike T., bir akrabasının evine giderken oğlundan da şikayetçi olmadı. Gözaltına alınan Barış T., sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adana, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlu yemeği beğenmeyince kendini balkondan aşağı attı
Erdoğan imzaladı, 7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi Acılı dede, torununun cenazesini kucağında götürdü CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:11:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oğlu yaptığı menemeni beğenmeyen anne, balkondan atladı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]