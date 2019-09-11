Oğlu yaptığı menemeni beğenmeyen anne, balkondan atladı (2)

TABURCU EDİLDİ

Adana'da, yaptığı menemeni beğenmeyen oğluna kızıp, evinin balkonundan atlayan Atike T., tedavisinin ardından taburcu edildi. Ayakları kırılan anne Atike T., bir akrabasının evine giderken oğlundan da şikayetçi olmadı. Gözaltına alınan Barış T., sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.