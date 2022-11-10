Oğlu yaşam mücadelesi veren babadan sahipsiz köpek sorununa çözüm çağrısı - Son Dakika
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Oğlu yaşam mücadelesi veren babadan sahipsiz köpek sorununa çözüm çağrısı

10.11.2022 16:18
Oğlu yaşam mücadelesi veren babadan sahipsiz köpek sorununa çözüm çağrısı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 24 Ekim'de sahipsiz köpekten kaçarken pikabın çarptığı 7 yaşındaki çocuğun babası Yücel Kılınç, oğlunun yaşam mücadelesi verdiğini, başka çocukların bu duruma düşmemesini dilediğini belirterek, soruna acil çözüm bulunmasını istedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 24 Ekim'de sahipsiz köpekten kaçarken pikabın çarptığı 7 yaşındaki çocuğun babası Yücel Kılınç, oğlunun yaşam mücadelesi verdiğini, başka çocukların bu duruma düşmemesini dilediğini belirterek, soruna acil çözüm bulunmasını istedi.

Oğlu Eren Kılınç'ın yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde AA muhabirine açıklama yapan baba Kılınç, oğlunun bilincinin halen kapalı olduğunu, herhangi bir tepki vermediğini söyledi.

"Allah kimseye vermesin böyle bir acı, kimseyi evladıyla sınamasın." diyen Kılınç, ülke genelinde her gün sahipsiz köpeklerin neden olduğu yaralanma veya ölüm haberlerini gördüklerini ama bu konuda halen önlem alınmamasına üzüldüklerini söyledi.

Kılınç, "Neden bu konuda bir çaba yok, herkes neden bu kadar sessiz ve duyarsız. Bugün bu hastanenin önünde bile 15-20 sahipsiz köpek var. Eminim bunların hepsi de aşısız ve küpesiz. Sabah geliyor insanlar, sağa sola et parçaları atıyorlar, hayvanlar da buradan gitmiyor." diye konuştu.

Aile olarak canlarının çok yandığını, başka canların yanmasını istemediklerini dile getiren Kılınç, "Neden bir alan oluşturup bu köpeklere bakmıyorlar ya da bu hayvanseverler neden çıkıp da konuşmuyor. Bir yer belirleyip köpeklere bir merkez oluştursalar, insanlar da yemeğini ya da diğer ihtiyaçlarını oraya götürse olmuyor mu ?" ifadelerini kullandı.

"Bu acıyı çeken bilir"

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde köpeğin ısırması sonucu kuduz olan 11 yaşındaki Mustafa Erçetin'in vefat haberine de çok üzüldüklerini vurgulayan Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim oğlum da uyanmıyor ve tedaviye tepki vermiyor. Bekliyoruz işte yoğun bakımda. Bilinci yerine gelmediği için sabırla bekliyoruz. Allah rızası için seslenmek istiyorum, bu hayvanlara bir çözüm bulun. Başkasının canı yanmasın, benim canım yandı, 19 gündür burada ölüp ölüp diriliyorum. Bir başkasının daha canı yanmasın. Dün Bitlis'teki çocuğun vefatını da duydum, Allah ailesine sabır versin, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın inşallah. Bu acıyı çeken bilir, böyle dışardan bakmakla, 'Allah sabır versin' demekle olmuyor."

Olay

Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Eren Kılınç, 24 Ekim'de fırından ekmek aldıktan sonra eve dönerken sahipsiz bir köpek tarafından kovalanmış, kaçarken bir pikabın çarpması sonucu yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Köpeğin çocuğu kovalaması ve pikabın çarpma anı da sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Oğlu yaşam mücadelesi veren babadan sahipsiz köpek sorununa çözüm çağrısı - Son Dakika

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