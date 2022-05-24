İlyas ve Melike Özyürek çifti, kızları Ceren ve 6 yaşındaki küçük oğulları Kaan ile birlikte Şile'de yaşar. Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan'ın okul çıkışına geç kalır…Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır.
Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan'ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan'ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar…Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…
Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
İdari Yapımcı: Cem Baydur
Yardımcı Yönetmen: Mustafa Pazarcık
2. Yönetmen: Cem Toluay
Senaryo: Hürer Ebeoğlu, Sevgi Yılmaz
Kurgu Yönetmeni: Zeki Öztürk
Görüntü Yönetmeni: Uğur Şapaloğlu
Müzik: Alp Yenier
Proje&Senaryo Tasarımı: Ahmet Katıksız
OYUNCULAR
Zeynep: Songül Öden
Melike: Nihal Yalçın
Demet: Canan Ergüder
İlyas: Timur Acar
Sedat: Serhat Teoman
Tuğrul: Feyyaz Duman
Ceren: Mina Derman
Sedef: Tuğçe Açıkgöz
Hüseyin: Ali Seçkiner Alıcı
Efe: Metehan Parıltı
Kaan: Emir Kaan Özkan
Bulut: Kubilay Aka
Sertaç: Ege Derin
Merve: Yağmur Damla Ayden
Işıl: Cansu Melis Karakuş
Perma Canan: Nazan Kesal
Gülten: Kadriye Çetinkaya
Esra: Cemre Yeşilbursa
Zeynep: Fırat Bozan
Kasap Murtaza: Abdurrahman Yunusoğlu
Avukat Nedim: Fahri Öztezcan
Savcı Orhan: Ozan Gözel
Anaokulu Müdüre: Özlem Sürek
Avukat Hulusi: Mutlu Güney
#Oğlum
Son Dakika › TV › Oğlum 15. Bölüm Fragman (Final) - Son Dakika