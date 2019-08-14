Son Dakika Haberleri: Oğlum bana uğurlu geldi
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Oğlum bana uğurlu geldi

1 saat önce

Ünlü şarkıcı, "Burak ve Buse'yi otelde bıraktım, konsere geldim. Burak dünyaya geldikten sonra işlerim daha iyi gitmeye başladı.

Oğlum bana uğurlu geldi, System.String[]
Ünlü şarkıcı, "Burak ve Buse'yi otelde bıraktım, konsere geldim. Burak dünyaya geldikten sonra işlerim daha iyi gitmeye başladı. Oğlum bana uğur getirdi. Tatilimiz bittikten sonra da yarışma programımın çekimleri başlayacak. Yoğun bir temponun içine gireceğim" dedi.
Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:40 
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