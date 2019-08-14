Oğlum bana uğurlu geldi

Ünlü şarkıcı, "Burak ve Buse'yi otelde bıraktım, konsere geldim. Burak dünyaya geldikten sonra işlerim daha iyi gitmeye başladı.

Ünlü şarkıcı, "Burak ve Buse'yi otelde bıraktım, konsere geldim. Burak dünyaya geldikten sonra işlerim daha iyi gitmeye başladı. Oğlum bana uğur getirdi. Tatilimiz bittikten sonra da yarışma programımın çekimleri başlayacak. Yoğun bir temponun içine gireceğim" dedi.

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