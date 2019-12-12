'Oğlum lösemi hastası' diyen istismarcı, 81 ilde dolandırıcılık yapmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Oğlum lösemi hastası' diyen istismarcı, 81 ilde dolandırıcılık yapmış - Son Dakika

'Oğlum lösemi hastası' diyen istismarcı, 81 ilde dolandırıcılık yapmış

7 saat önce

Türkiye'nin 81 ilini gezip, birçok üniversite ve hastanede, kardeşini kendi oğlu gibi tanıtarak 'çocuğum lösemi hastası' deyip para toplayan Rıdvan K. (34), Adana'da polis tarafından yakalandı.

'Oğlum lösemi hastası' diyen istismarcı, 81 ilde dolandırıcılık yapmış, System.String[]

Türkiye'nin 81 ilini gezip, birçok üniversite ve hastanede, kardeşini kendi oğlu gibi tanıtarak 'çocuğum lösemi hastası' deyip para toplayan Rıdvan K. (34), Adana'da polis tarafından yakalandı.

Farklı kentlerde çok sayıda üniversite ve hastaneyi dolaşarak kendisini mağdur gibi gösterip para isteyen ve bu yolla büyük miktarda kazanç sağlayan Rıdvan K., Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Servisi'ne hasta yakını gibi giderek oradaki kişilerden para istedi. Rıdvan K.'nin yardım istediği kişilerden biri, şüphelenip polisi aradı. Adana Emniyet Müdürlüğü Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Rıdvan K.'yi üniversiteye gelerek gözaltına aldı.

KARDEŞİNİ 'LÖSEMİ' DİYE TANITMIŞ

Polisin yaptığı araştırmada, bekar olan ve çocuğu olmayan Rıdvan K.'nin, 12 yaşındaki kardeşini lösemi hastası oğlu olduğunu iddia edip, il il gezerek yüz binlerce liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. 2014'den itibaren kendini mağdur hasta yakını gibi gösterip, gazetelerde çıkan haber kupürlerini üniversite ve hastanelerin acil servislerine gelenlere gösteren Rıdvan K.'nin, oğlunun tedavisi için 2 bin 500 liraya ihtiyacı olduğunu anlatarak dolandırıcılık yaptığı anlaşıldı. Türkiye'nin 81 ilinde 300 üniversite ve hastaneye giriş ve çıkış kaydı olan Rıza K.'nin, sadece 8 kez eczaneden ilaç aldığı da belirlendi.

HESAPLARINA EL KOYULDU

Rıdvan K.'nin üzerinden bin 29 lira nakit para ve kendisiyle ilgili yaptırdığı haberlere ait gazete kupürleri de çıktı. İstanbul'da yaşadığı öğrenilen Rıdvan K.'nin, 5 ayrı dolandırıcılık, 2 ayrı hırsızlıkla birlikte 'uyuşturucu ticareti' ve 'kasten adam yaralama' gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi. Polisin, Rıdvan K.'ye ait hesaplarda bulunan paraya el konularak, kamuya aktarılması konusunda savcılığa başvurduğu bildirildi.

Rıdvan K., emniyetteki sorgusunda paraya ihtiyacı olduğunu ve bundan dolayı bu işi yaptığını, ayrıca kardeşinin sağlık kontrolü için hastaneye geldiklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıdvan K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Davutoğlu ve Babacan'ın fotoğrafını paylaşan Cem Uzan'dan yeni iddia: Belgeler elimde yargılanacaksınız
Emenike Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi: Üniversite öğrencilerine eğitim desteği başlıyor

Son Dakika Haberleri
17:59 Yunus parkları turizmcilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika
17:59 İBB hizmetlerine yüzde 15'e varan zam geldi - Son Dakika
17:58 2.Türkiye Turizm Tedarik Fuarı açıldı - Son Dakika
17:57 Topkapı Sarayı'ndaki kayma durdu - Son Dakika
17:56 Bursa'da öğrenciler 7.4 ile sallandı - Son Dakika
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Son Dakika
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 18:03:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Oğlum lösemi hastası' diyen istismarcı, 81 ilde dolandırıcılık yapmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]