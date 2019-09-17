"Oğluma şifa bulmak için yollardayım"

Pankreas iltihabı hastası oğlunun tedavisi için partisi CHP'den yardım görmediğini iddia eden kişi, sesini duyurmak için Adana'dan Edirne'ye başlattığı yürüyüşünde Düzce'ye geldi.

Adana'dan 27 Ağustos'ta yürüyüşe başlayan Ahmet Sönmezer, yaklaşık 750 kilometre yol katederek ulaştığı Bolu Dağı'nda yaptığı açıklamada, pankreasında iltihap olan oğlunun tedavisini yaptıramadığı için Adana'dan Edirne sınır kapısına yürüdüğünü söyledi.

Sönmezer, CHP'li olduğunu ve bir süre partinin Adana teşkilatında çalıştığını belirterek, "İki yıl önce oğlum askerdeyken rahatsızlandı. Doktorlar, vatani görevini yaparken rahatsızlanan oğlumun tedavisinin Ankara'da yapılması gerektiğini söyledi. Adana'da CHP'nin iki milletvekili ve belediye başkanı ile muhatap oldum. Çukurova Belediyesi tarafından yardım sözü verilmesine rağmen ilgi göremedim. CHP Genel Merkezinde de ilgi gösterilmedi." dedi.

Sesini duyurmak ve oğlunun tedavisinin sağlanması için daha önce Adana'dan Ankara'ya yürüdüğünü ve CHP Genel Merkezi önünde parti yetkililerinden yardım istediğini anlatan Sönmezer, şöyle konuştu:

"Aynı Kılıçdaroğlu gibi adalet yürüyüşü yaptım, bu üçüncü yürüyüşüm. Adana'da belediyelere gittim kimse oralı olmadı. CHP Genel Merkezine geldim kimse dikkate almadı. Ben de bu kez sınır kapısına kadar yürüyorum. Partiden kimse ne aradı ne sordu. Onurum kırıldı. Oğlum için yollardayım, başka amacım yok. Ben oğlumdan bahsedince hiç dayanamıyorum. 26 yaşında delikanlı çocuk. Evlat kavramı gerçekten yenir yutulur bir şey değil. Tek amacım evladımı iyileştirmek. Adana'da 4 profesör baktı. Gözden kaçan bir şey var ve Ankara'ya gönderdiler. Benim çocuğum iyileşene kadar devam edeceğim. Ben herkese açığım. Ben evladım için yürüyorum. Benim hükümetten istediğim tek şey, evladım iyileşsin, başka bir şey istemiyorum."

İki yıldır oğlunun tedavisi için ciddi manada maddiyat harcadığını dile getiren Sönmezer, çok borcu olduğunu, ameliyat için para gerektiğini ancak gücü kalmadığını ve yardım beklediğini söyledi.

Partisinden istifa ettiğini dile getiren Sönmezer, açıklamasının ardından D-100 kara yolunu takiben Sakarya'ya doğru hareket etti.