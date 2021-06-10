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'OĞLUMU PKK'DAN ALMADAN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM' - Son Dakika

'OĞLUMU PKK'DAN ALMADAN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

10.06.2021 13:25

VAN'da, PKK'lı teröristler tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 14'üncü hafta 32 ailenin katılımıyla devam etti.

VAN'da, PKK'lı teröristler tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 14'üncü hafta 32 ailenin katılımıyla devam etti. Ellerindeki çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrakları ile HDP il binası önüne yürüyen ailelerin sesleri, HDP il binasında çalınan müzikle bastırılmaya çalışıldı. Eyleme Hakkari'den katılan Gülsüm Salim, oğlu Hamza Salim'in hafızlık okurken dağa kaçırıldığını belirterek, "6 yıldır oğlumun hasretini çekiyorum. Oğlum 14 yaşındayken kaçırıldı. Oğlumu PKK'dan almadan peşini bırakmayacağım" dedi

Van'da, çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan ailelerin tepki yürüyüşü ve basın açıklaması, 14'üncü haftada da 32 aile ile devam etti. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP İl binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganı attı. HDP'liler ise kadınların yaptığı eylemi, yüksek sesle müzik çalarak bastırmaya çalıştı. Polis ekipleri, HDP il binası önünde geniş güvenlik önlemi alırken, aileler parti binasında çalınan müzik sesine 'Yuh' çekerek tepkilerini dile getirdi.

'6 YILDIR OĞLUMUN HASTERİNİ ÇEKİYORUM'

Eyleme Hakkari'den katılan Gülsüm Salim, oğlu Hamza Salim'in hafızlık okurken dağa kaçırıldığını belirterek, "6 yıldır oğlumun hasretini çekiyorum. Oğlum 14 yaşındayken kaçırıldı. Bizi de kendi kapısında mahkum etmişler. Allah onları kabul etmesin, Allah o acıyı onlara çektirsin. 6 yıldır oğlum için gözyaşı döküyorum. Ben oğlumu onlardan almadan ne bu dünyada, ne öbür dünyada ben onların peşini bırakmayacağım. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle oğlumu onlardan alacağım. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.

Oğlu Hamza'ya çağrı yapan Salim," Oğlum bak sen benim halimi görüyorsun. Allah rızası için dön gel. Perişan haldeyim yavrum. Kurban olayım Hamza dön gel teslim ol" diye seslendi.

'OĞLUM 9 YAŞINDAYKEN ELİNE PATLAYICI VERİP, KAÇIRDILAR'

Eyleme 6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Abdulalim için katılan Eyyüp Baran ise," Oğlum okula giderken henüz 9 yaşındaydı. Eline patlayıcı verdiler. Şu an 5 parmağı yok. Sonra da kaçırdılar. 6 yıldır arıyorum bulamıyorum. Allah onların belasını versin. Ben onlardan nefret ediyorum. Kınıyorum onları" dedi.

'EŞİME DESTEK İÇİN EYLEME KATILDIM'

Eyleme eşi Kutbettin ile birlikte görümcesi Gülcan için katılan Seda Biçer de, "Görümcem 2015 yılında kaçırıldı. Kaçırılmadan önce çok heyecanlıydı. Oturduk hep beraber yemek yedik. Geldi abisinden biraz para istedi. Abisi para verdi. Sabah eşim işe giderken bir baktım ki odasında yok. Herkese haber verdik, karakola da kayıp ilanı verdik. Hiçbir bilgi yok. Ben de eşime destek için bu eyleme katılıyorum. Çünkü eşim maddi ve manevi zor durumda. Buradan ona sesleniyorum gel teslim ol. Bizi engellemeye çalıyorlar" dedi.

'OĞLUMU PKK'DAN ALMADAN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
'OĞLUMU PKK'DAN ALMADAN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
'OĞLUMU PKK'DAN ALMADAN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
'OĞLUMU PKK'DAN ALMADAN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
'OĞLUMU PKK'DAN ALMADAN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
'OĞLUMU PKK'DAN ALMADAN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
'OĞLUMU PKK'DAN ALMADAN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
'OĞLUMU PKK'DAN ALMADAN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
'OĞLUMU PKK'DAN ALMADAN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
'OĞLUMU PKK'DAN ALMADAN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
'OĞLUMU PKK'DAN ALMADAN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
'OĞLUMU PKK'DAN ALMADAN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
'OĞLUMU PKK'DAN ALMADAN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
'OĞLUMU PKK'DAN ALMADAN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

Halkların Demokratik Partisi, Mevla, Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'OĞLUMU PKK'DAN ALMADAN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM' - Son Dakika


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