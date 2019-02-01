Son Dakika Haberleri: ''Oğlumun Notu Çok Kıt!''

''Oğlumun Notu Çok Kıt!''

46 dakika önce

Burcu Tatlıses yeni albüm konserlerine devam ediyor. 30 Ocak Çarşamba akşamı Antalya'daki dinleyenleriyle buluşan Burcu Tatlıses, Holly Stone Performance Hall'da sahne aldı.

''Oğlumun Notu Çok Kıt!'', System.String[]

İki albümünden de şarkılar seslendiren müzisyene, Antalyalı dinleyenleri eşlik etti.

Antalya'da Kanal V'ye de konuk olan Burcu Tatlıses samimi açıklamalarda bulundu. ''Özge ile Hayatın İçinden'' programında izlediğimiz Burcu Tatlıses, ''oğlumun müzik kulağı çok iyi ama müziğe karşı çok ilgili bir çocuk değil. Arada şarkılarıma puan veriyor ama notu çok kıt'' diyerek eğlenceli açıklamalarda bulundu.

' 'Uzaklar'' konserlerine devam eden Burcu Tatlıses, yakında İstanbul, Bursa, İskenderun, Adana, İzmir, Çanakkale'de de dinleyenleriyle buluşacak...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:08 Kaynak: Bültenler

Antalya, Burcu Tatlıses, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Koca, Boşanmak İsteyen Eşini Yatak Odası Görüntüleriyle Tehdit Ediyor 24 Haziran'ı Bilen Şirket, İkisi Büyükşehir 6 İlde Yaptığı Anketi Paylaştı

Son Dakika! ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan Çekildi Son Dakika! YÖK'ten, Gayriresmi Üniversite Uyarısı: Diplomaları Geçersiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 16:54:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ''Oğlumun Notu Çok Kıt!''
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]