''Oğlumun Notu Çok Kıt!''
46 dakika önce
Burcu Tatlıses yeni albüm konserlerine devam ediyor. 30 Ocak Çarşamba akşamı Antalya'daki dinleyenleriyle buluşan Burcu Tatlıses, Holly Stone Performance Hall'da sahne aldı.
İki albümünden de şarkılar seslendiren müzisyene, Antalyalı dinleyenleri eşlik etti.
Antalya'da Kanal V'ye de konuk olan Burcu Tatlıses samimi açıklamalarda bulundu. ''Özge ile Hayatın İçinden'' programında izlediğimiz Burcu Tatlıses, ''oğlumun müzik kulağı çok iyi ama müziğe karşı çok ilgili bir çocuk değil. Arada şarkılarıma puan veriyor ama notu çok kıt'' diyerek eğlenceli açıklamalarda bulundu.
' 'Uzaklar'' konserlerine devam eden Burcu Tatlıses, yakında İstanbul, Bursa, İskenderun, Adana, İzmir, Çanakkale'de de dinleyenleriyle buluşacak...
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:08 Kaynak: Bültenler
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