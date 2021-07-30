Üye Girişi
"Oğlun dağdan gelirse kulaklarımıza soğan takarız" demişlerdi...Oğlu teslim olan anne, HDP il binasına soğan astı - Son Dakika

"Oğlun dağdan gelirse kulaklarımıza soğan takarız" demişlerdi...Oğlu teslim olan anne, HDP il binasına soğan astı

30.07.2021 17:38

"Oğlun dağdan gelirse kulaklarımıza soğan takarız" demişlerdi.

"Oğlun dağdan gelirse kulaklarımıza soğan takarız" demişlerdi...Oğlu teslim olan anne, HDP il binasına soğan astı

Nöbete başladığı sırada HDP'lilerin 'Oğlun dağdan gelirse kulaklarımıza soğan takıp, eşek gibi anıracağız' sözleri üzerine anne Biçer, elinde soğanlarla HDP Diyarbakır il binası önündeki çadıra gelerek, HDP'lilerin sözünde durması için çağrıda bulundu

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak HDP il binası önüne gelip evlat nöbetine başlayan anne Ayşegül Biçer, aradan 2 yıl geçmesinden sonra evladına kavuştu. Nöbete başladığı sırada HDP'lilerin 'oğlun dağdan gelirse kulaklarımıza soğan takıp, eşek gibi anıracağız' sözleri üzerine anne Biçer, elinde soğanlarla HDP Diyarbakır il binası önündeki çadıra gelerek HDP'lilerin sözünde durması için çağrıda bulundu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da evlat nöbetine başlayan ailelerin nöbeti devam ederken, dün oğlu Mustafa ile buluşan anne Ayşegül Biçer evlat nöbetine başladığı sırada bazı HDP'lilerin 'Oğlun gelirse biz kulaklarımıza soğan takıp, eşek gibi anıracağız' demişlerdi. Anne Biçer, oğlu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması ve dün onunla buluşmasıyla bugün HDP il binasına soğan asarak kendisine o sözleri söyleyen HDP'lileri sözlerinde durmaya davet etti.

HDP Diyarbakır il binası önünde eylemde olan aileleri ziyaret eden anne Ayşegül Biçer, kendisiyle birlikte getirdiği soğanları HDP il binasının penceresine asmadan önce açıklamada bulundu.

Ellerinde soğanla HDP'lileri soğanları kendisinden almaya davet eden anne Biçer, "3 Eylül 2019 tarihinde HDP Diyarbakır il binası önüne gelip, oğlumu PKK ve siyasi kolu olan HDP'den söke söke alacağımı söylemiştim. O gün HDP yetkilileri 'Oğlun gelirse biz kulaklarımıza soğan takıp, eşek gibi anıracağız' demişlerdi. Bakın soğanlar da benden olsun diyorum ve sizler için getirdim. Eğer sizde erkeklik, şeref ve gurur var ise ben buradayım gelip bu soğanları kulaklarınıza takıp eşek gibi anırırsınız" dedi.

Oğlu Mustafa'nın işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığını aktaran anne Biçer, "Siz çocuklarımıza öyle bir zulüm ve işkence yapmışsınız ki bir deri bir kemik kalmışlar. Çocuklarımız büyük bir şiddete maruz kalmış ve nere insan hakları, çocuklarımız dağda işkenceye maruz kalmışlar. Benim çocuğumun videosunu terör örgütü PKK'nın yayın organları dört dörtlük bir video çekip bana çeken PKK yandaşları kanalları buradan diyorum ki; benim çocuğum o video çekilirken silah baskısı ve büyük işkenceler görerek çekmişsiniz. Buradan herkese çağrım HDP ve PKK'nın gerçek yüzünü görün diyorum. Biz evlatlarımızı kazandık, dileriz bütün anne ve babalar evlatlarını kazanırlar. Çok şükür ve çocuğum bana dedi ki, 'anne senin feryadını duydum ve geri geldim.' Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Bu zafer sadece Diyarbakır anne ve babalarının zaferi değildir, bu zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferidir. Biz burada mücadele ettik, en büyük mücadeleyi devletimizin güvenlik güçleri de kırsalda mücadele etti. Ben buradan güvenlik güçlerimize ve bugüne kadar hep yanımızda olan basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Bu zafer hepimizin de zaferidir. Her gelen genç, yeni bir fidan demektir ve yeni fidanları kazanmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle tek bir evlat ve tek bir terörist kalana kadar biz bu mücadelemize devam edeceğiz. Bu çadırın buradan kalkması için bütün çocukların dağdan inmesi gerekir aksi halde bu çadır kalkmayacaktır buradan ve bu çocukların tamamı gelince bu çadırın ismi de zafer çadırı olarak kalacaktır" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın ise, Ayşegül Biçer'e teşekkür ederek, eylemlerinde asla vazgeçmeyeceklerini ve çocukları gelinceye kadar nöbete devam edeceklerini söyledi.

Yapılan açıklamanın ardından anne Ayşegül Biçer, evlat nöbetindeki diğer ailelerle birlikte elinde bulunan soğanları HDP il binasının penceresine astı.

Oğlun dağdan gelirse kulaklarımıza soğan takarız demişlerdi...Oğlu teslim olan anne, HDP il binasına soğan astı
Oğlun dağdan gelirse kulaklarımıza soğan takarız demişlerdi...Oğlu teslim olan anne, HDP il binasına soğan astı
Oğlun dağdan gelirse kulaklarımıza soğan takarız demişlerdi...Oğlu teslim olan anne, HDP il binasına soğan astı
Oğlun dağdan gelirse kulaklarımıza soğan takarız demişlerdi...Oğlu teslim olan anne, HDP il binasına soğan astı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Oğlun dağdan gelirse kulaklarımıza soğan takarız' demişlerdi...Oğlu teslim olan anne, HDP il binasına soğan astı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı 18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu 18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız 17:50 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
2 yaşındaki çocuğuna işkence eden zalim baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi 17:24 2 yaşındaki çocuğuna işkence eden zalim baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı 17:14 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı 16:41 Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı
Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! 15:41 Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor 14:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü         
18:29
Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak         
18:21
Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı         
17:52
İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok         
17:32
Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı         
17:24
PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu teslim olan anne, HDP'lilerin skandal soğan sözlerini hatırlatıp: Sözünüzü tutun PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu teslim olan anne, HDP'lilerin skandal soğan sözlerini hatırlatıp: Sözünüzü tutun         
17:13
Manavgat yangınında ölen Gardaş çiftine yürek burkan veda! Bakanlar tabutları omzunda taşıdı Manavgat yangınında ölen Gardaş çiftine yürek burkan veda! Bakanlar tabutları omzunda taşıdı         
16:29
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna cevap: Kabine toplantısında ele alacağız         
14:43
Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki         
14:20
Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi         
14:02
Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı         
13:57
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Haluk Levent, Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim         
11:59
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar         
11:50
Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı         
11:08
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 19:02:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Oğlun dağdan gelirse kulaklarımıza soğan takarız" demişlerdi...Oğlu teslim olan anne, HDP il binasına soğan astı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement